Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie 2026, la Spitalul Universitar de Urgență București.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu va fi depus la Arena Națională începând de miercuri, de la ora 17:00. Accesul publicului larg va fi făcut printr-un circuit controlat, conceput pentru a asigura un flux organizat al vizitatorilor. În aceeași zi, la ora 18:00, va avea loc prima slujbă de priveghi.

Programul de vizită va continua și joi, între orele 10:00 și 20:00, scrie TVR Info.

Cortegiul funerar se va deplasa, vineri, către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Accesul în biserică va fi permis doar familiei și invitaților apropiați.

La Cimitirul Bellu va continua ceremonia, unde, de la ora 12.20 vor avea loc ultimele momente ale funeraliilor. Înhumarea este programată pentru ora 13:10 și va fi precedată de onoruri militare. Motivul pentru care acesta este înmormântat cu onoruri militare este că în anul 2009, fostul selecționer a fost decorat cu „Steaua României” de către fostul președinte al României, Traian Băsescu.

În cimitir, accesul publicului va fi restricționat, zona fiind rezervată exclusiv familiei și cercului restrâns de apropiați.

De asemenea, măsurile de securitate și ordine publică vor fi asigurate permanent prin colaborarea dintre Jandarmeria Română și Poliția Capitalei.

Procedura militară la înmormântare

Ceremonia include elemente specifice care vor avea loc vineri, 10 aprilie 2026:

Garda de Onoare: un detașament de militari va însoți cortegiul funerar.

Salve de foc: se trag focuri de armă în momentul coborârii sicriului, ca semn de ultim salut.

Semnalul de trompetă: momentul de „Liniște” interpretat la trompetă.

Înmânarea drapelului: drapelul care acoperă sicriul este pliat ritualic și oferit familiei îndoliate.





