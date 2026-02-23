Suma este de trei ori mai mare decât PIB-ul Ucrainei

„Costurile reconstrucției continuă să crească și sunt estimate în prezent la 587,7 miliarde de dolari pe o perioadă de zece ani, echivalentul a trei ori PIB-ul Ucrainei în 2025”, se arată în raport.

Acest document, care cuantifică anual daunele cauzate Ucrainei de la începutul invaziei rusești în 2022, este elaborat în comun de Banca Mondială, guvernul ucrainean, Comisia Europeană și ONU.

Care sunt cele mai distruse sectoare de război

Sectoarele cele mai afectate sunt locuințele, transporturile și energia, potrivit raportului, care acoperă cele 46 de luni dintre începutul invaziei rusești în februarie 2022 și decembrie 2025.

Daunele și nevoile se concentrează în regiunile apropiate de front și în marile zone urbane ucrainene, precizează raportul.

Pe termen lung, cele mai importante nevoi se vor concentra în sectorul transporturilor (96 de miliarde de dolari, adică 82 de miliarde de euro), sectorul energetic (77 de miliarde de euro), locuințele (77 de miliarde de euro), comerțul și industria (54 de miliarde de euro) și agricultura (47 de miliarde de euro).

Regiunile Donetsk (est) și Harkov (nord-est), unde se concentrează luptele, vor necesita eforturi importante de reconstrucție.

Atac rusesc masiv la Kiev. Foto: The Kyiv Independent.

Kievul necesită o sumă importantă pentru reconstrucție

Pentru capitala Kiev – 3 milioane de locuitori și o suprafață puțin mai mică decât cea a Berlinului – reconstrucția este estimată la peste 15 miliarde de dolari, orașul fiind frecvent afectat de atacuri cu drone și rachete rusești.

Consecințele umane, socio-economice și de mediu ale invaziei rusești se vor resimți „timp de generații”, subliniază raportul.

De unde pot veni sumele care să finanțeze reconstrucția Ucrainei

Soluțiile de finanțare se concentrează pe implicarea sectorului privat și pe utilizarea activelor rusești înghețate. Se speră că investitorii privați vor acoperi o treime din costuri, în timp ce Uniunea Europeană și partenerii G7 caută mecanisme pentru a transforma profiturile și activele rusești într-un „împrumut de reparații” de până la 185 miliarde de euro.

Această strategie este considerată vitală de către experți pentru a asigura fluxul de capital necesar fără a pune o presiune suplimentară pe bugetele naționale sau pe contribuabilii europeni, oferind totodată o certitudine financiară într-un context economic global dificil.

Ucraina a beneficiat de peste 400 de miliarde de dolari ajutor occidental de la începutul războiului

Aliații occidentali ai Ucrainei au deblocat peste 400 de miliarde de dolari în ajutor financiar, militar și umanitar de la începutul invaziei ruse, potrivit institutului german Kiel.

Deocamdată, Ucraina alocă cea mai mare parte a acestor fonduri efortului de război și menținerii economiei sale pe linia de plutire.

În decembrie, Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027 – cea mai mare parte fiind destinată apărării sale –, dar Ungaria, al cărei lider Viktor Orban este apropiat de Kremlin, a amenințat că îl va bloca.

