Ucraina, între două realități

Pe 20 ianuarie 2026, Kievul a fost paralizat de un bombardament rusesc care a provocat întreruperi masive de curent, apă și căldură.

În contrast, Lviv, cel mai mare oraș din vestul Ucrainei, cu 720.000 de locuitori, funcționa aproape normal. „În Kiev auzi zilnic zborul dronelor Shahed, dar în Lviv nu le-am mai auzit de trei luni”, spune Dmitro Bidiuk, fondatorul firmei Rekava.

Dmitro Bidiuk, în vârstă de 40 de ani, și-a mutat afacerea de producție a ceștilor biodegradabile din Sumi, oraș aflat la doar 18 kilometri de linia frontului, în Lviv în 2022. „În Lviv există mai multe oportunități, mai multe piețe și investiții, iar orașul este plăcut”, declară acesta. În prezent, firma sa generează venituri de cinci ori mai mari decât în Sumi.

4.000.000 de ucraineni strămutați intern, 2.000.000 au părăsit de tot țara

Conform datelor ONU, aproape patru milioane de ucraineni au fost strămutați intern, iar alți nouă milioane au părăsit țara.

În acest context, vestul Ucrainei a devenit un refugiu economic și social. „Lviv este suprasaturat, iar următorul pas pentru multe afaceri va fi să plece spre Europa”, afirmă Tarás Yatsenko, directorul grupului de comunicare Tvoe Misto.

Deși Kievul a fost un punct de atracție inițial, capitala își pierde treptat relevanța economică. Primarul Vitali Klitschko a anunțat că numai în luna ianuarie 2026, 600.000 de persoane, reprezentând 20% din populația orașului, au plecat din cauza bombardamentelor constante asupra infrastructurii energetice.

Diferențe uriașe între prețul chiriilor

În Ivano Frankivsk, o altă destinație populară din vest, cererea de spații comerciale și locuințe depășește cu mult oferta.

„După Kiev, suntem orașul cu cele mai multe construcții noi”, spune Tania Vasilik, directoarea operațională a fundației Promprylad din Ivano Frankivsk. Această fostă fabrică industrială găzduiește acum 76 de companii și a fost extinsă de la 6.000 la 19.000 de metri pătrați pentru a face față cererii.

Însă, prețurile locuințelor reflectă diferențele dintre regiunile Ucrainei. În Lviv, chiria unui apartament cu un dormitor costă în medie 285 de euro pe lună, comparativ cu 100 de euro în Harkov și doar 60 de euro în Herson, conform unui studiu realizat de portalul imobiliar Dim Ria în ianuarie 2026.

Și industria se transformă

Conflictul a determinat multe companii să-și regândească planurile. Grupul Electro Cable (ECG), cel mai mare producător de cabluri din Ucraina, și-a mutat fabrica de la Zaporijia la Ivano Frankivsk în 2022.

„În Zaporijia, la 20 de kilometri de linia frontului, este imposibil să operăm fără electricitate și apă”, explică Fedir Timoshen, directorul relațiilor externe al ECG. În prezent, producția fabricii este orientată în proporție de 80% spre export, față de 20% înainte de război.

Un alt exemplu este MFT, producător de produse de igienă orală, care avea planuri ambițioase să construiască o fabrică interactivă în Harkov. „Am renunțat imediat la Kiev, deoarece atacurile asupra infrastructurii energetice au arătat clar că regiunile vestice sunt mai sigure”, declară Viktoria Glushchak, executivă la MFT.

Doar 30% dintre ucrainenii plecați în străinătate se vor întoarce

În timp ce unii, precum Viktoria Aleksieieva, asistenta Hub-ului Cultural UNESCO din Lviv, sunt optimiști. „Cred că după război, mulți ucraineni care s-au format în străinătate vor reveni pentru a reconstrui estul”, spune ea. Totuși, Institutul de Studii Demografice Mijailo Ptuja estimează că doar 30% dintre cei plecați în străinătate se vor întoarce.

Pentru mulți alții, viitorul este incert. „Nu cred că voi mai putea reveni vreodată în orașul meu”, spune Valeria Buchasta, proprietara unui restaurant din Ivano Frankivsk, originară din Berdiansk, oraș ocupat de Rusia în 2022. „Cel mai bine este să nu ai așteptări”, adaugă ea, reflectând o viziune mai sumbră asupra viitorului.

