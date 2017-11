Invitația inedită a frumoasei primărițe Irina Onescu de 1 Decembrie

Trăiește românește! Chiar și mai românește de 1 Decembrie, de Ziua Națională, când mai multe familii de pe Valea Petrișului, din județul Arad, își deschid gospodăriile pentru români. Ideea inedită îi aparține frumoasei primărițe a comunei Petriș, Irina Onescu, fosta producătoare de la MTV România

”Foaie verde de măcriș, haide lume la Petriș! Ce faci de 1 Decembrie? Dacă nu ți-ai făcut încă planuri, dă-mi voie să-ți fac o ofertă inedită: Vino «Musafir la țară» și trăiește cu adevărat românește! Lansăm prima campanie de promovare turistică a comunei Petriș și ne-am bucura să îți fim gazdă pentru un weekend. Mai multe gospodării de pe frumoasa vale a Petrișului se pregătesc de oaspeți, iar tu poți fi unul dintre ei”, îi îndeamnă Irina Onescu pe români.

Aer mai curat, apă mai limpede, pădure mai deasă, iarbă mai verde, lapte mai alb, miere mai dulce, supă de laște, friptură și plăcinte, dar și alte bunătăți de casă făcute cu dragoste de țăranii de la Petriș! Toate acestea vă așteaptă în vestul României, de 1 Decembrie.

Pitită pe o vale ce se revarsă în râul Mureș, la poalele munților Zarand, se așterne comuna arădeană Petriș, cu cele șase sate ale ei: Ilteu, Seliște, Petriș, Corbești, Roșia Nouă și Obârșia.

”Greu de crezut că te-ai «rătăci» vreodată prin aceste locuri. Și totuși, păcat că nu ai făcut-o. Pentru că nu vrem să fim singurii care se bucură de toate aceste binecuvântări, te invităm și pe tine să petreci un sfârșit de săptămână alături de noi. Trăiește românește alături de gazdele noastre, descoperă gustul bunătăților de casă și experimentează traiul autentic de la țară”, spune primărița.

Mai multe familii din Petriș au decis să deschidă porțile gospodăriilor pentru români, de 1 Decembrie. Daniel și Aurica Fărău, din satul Roșia Nouă, este doar una dintre aceste familii.

Are patru locuri disponibile în două camere duble, cu baie comună. Sejurul costă 200 de lei de persoană, din 1 până în 3 decembrie, iar din 30 noiembrie până în 3 decembrie este 250 de lei de persoană. Toate mesele se servesc împreună cu familia și nu se percepe tarif.

Iar ca bonus, în după-amiaza zilei de 2 decembrie, toți musafirii sunt invitați la Pomana Porcului, unde vor mânca pe săturate și vor putea asculta colindele dubașilor din Roșia Nouă. Gazdele sunt extrem de primitoare. Daniel are 43 de ani și este șofer, iar Aurica are 41 de ani și este gospodină și mamă adoptivă.

Pentru că și-au dorit foarte mult copii, cei doi soți au luat în plasament doi frați, pe Alex, de opt ani, și pe Alexandra, de șase ani. Micuții merg la școala din Petriș. În gospodăria lor locuiește și bunica Clara, specialistă în țesături tradiționale, astfel că norocoșii musafiri vor pleca acasă cu diverse obiecte brodate manual, precum ștergare sau ii.

Ca aproape în orice curte de la țară, vizitatorii vor găsi acolo vaci și viței, porci, păsări, câini și pisici.

Biserica de lemn din Roșia Nouă, monument istoric din secolul XVIII, este la un kilometru distanță de gospodăria primitoare, iar pentru excursii la moara de apă de la Obârșia sau la atelierul de țesut, gazdele vă pot transporta cu… tractorul.

Vasile și Eleonora Popovici, originari din satul Obârșia, pun și ei la dispoziție tot patru locuri în două camere duble cu baie comună. Prețurile pentru sejur sunt la fel, iar Vasile și Eleonora promit că-i duc și ei pe oaspeți la Pomana Porcului.

Vasile Popovici are 47 de ani și este șofer, iar soția sa Eleonora are 41 de ani și este infirmieră. Cei doi soți au șase copii, dar unul singur locuiește cu ei. Elisa are 17 ani și studiază la Liceul din Săvârșin. Tot acasă sunt și bunicii, Ioan și Persida, gospodari de-o viață.

Ca orice familie de la țară, soții Popovici au în gospodărie vaci, porci, păsări, câini și pisici, dar și o cămară plină de bunătățuri.

În apropierea locuinței lor se găsește moara de apă din Obârșia, încă funcțională, dar și un atelier tradițional de țesut la război.

Pe pagina de Facebook „Musafir la țară” găsiți și alte familii care sunt bucuroase de oaspeți de Ziua Națională a României, dar și poveștile lor de viață.

Citește și: