Ce este ciudat, spun păgubiții, este faptul că și în ziua de vineri erau îndemnați să plătească pentru a se bucura de vacanțe, unul dintre ei făcând plata chiar în acea zi, la ora 12.00, pentru ca apoi, câteva ore mai târziu, să afle că a dat banii, dar nu va putea pleca în concediu spre destinația aleasă. Mai mult, patroana agenției nu mai este de găsit, nu mai vrea să discute cu nimeni, deși clienții au încercat să ia legătura cu ea.

Simona Vlante era clienta Terra Tourism din 2006 și chiar ajunsese să recomande ”cu încredere” această agenție, pentru că, spune ea, niciodată nu au fost incidente. Anul acesta, însă, totul s-a schimbat. „Am luat o vacanță de 4.000 de euro, tot în Turcia, unde am mers și anul trecut, dar nu am apucat decât să achit 1.700 de euro. Asta până vineri, când am fost anunțată că firma a întrat în insolvență și dacă vreau să mai recuperez vreun ban, va trebui să mă îndrept către asigurător”, ne-a spus Simona Vlante.

Până aici, pare filmul oricărei insolvențe a unei agenții de turism prin care au trecut unii români în ultimii trei ani. Situația se schimbă prin faptul că Simona Vlante a mers la casa din Corbeanca a directorului general al agenției, Oana Aniela Dunel, și a încercat să afle de la aceasta de ce nu își poate recupera banii.

„Nu am intrat la ea în curte, am vorbit de la poartă și am încercat să îmi recuperez bani. Era o doamnă cu care mă știam din 2004, dar cu a cărei firmă am început să călătoresc din 2006. După o discuție în care am cerut, calm, mai multe detalii, doamna s-a enervat și a chemat securitatea ansamblului imobiliar în care stă. Și mai grav este că a început să mă amenințe cu dosare penale și cu judecată pentru calomnie, și altele, pe motiv că i-am invadat intimitatea și că i-am adus prejudicii de imaginine”, ne-a povestit Simona Vlante.

După acest episod, mai mulți păgubiți au mers, luni, la Poliția din Slobozia, pentru a depune plângere. Până la ora publicării acestui material se strânseseră deja 64 de plângeri, ale căror dosare le avea Simona Vlante. Ea este și aceea care a găsit un avocat care să-i reprezinte.

S-a trezit la hotel că nu are cazare

O altă păgubită a agenției Terra Tourism, Cătălina Vlascu, ne-a povestit cu a fost anunțată la hotelul din stațiunea Nisipurile de Aur că ea și grupul de 10 familii cu care era nu au cazare.

”Am ajuns acolo vineri după-amiază, iar înaintea noastră a ajuns chiar o angajată a agenției, care făcea parte din grupul nostru. Acesta ne-a spus că nu este nimic achitat și că va trebui să mai achităm încă o dată cazarea dacă vrem să stăm la hotel. Rezervările erau făcute, dar nu fuseseră plătite. La noi nu a fost mult, suma fiind de 120 de euro de persoană, pe care i-am mai plătit o dată”, a spus Cătălina Vlascu.

Din ce ne-a povestit, angajata care era cu ei a primit vestea despre insolvența agenției vineri, la ora 14.00. „Ne-a spus că nu mai avem vacanțe și, dacă vrem să avem una, să ne plătim singuri, că ea este în insolvență. Angajatei i-a spus să vină luni la prima oră și să-și dea demisia. Acum, angajata nu mai spune prea multe, că a fost amenințată de patroana firmei”, ne-a mai povestit Cătălina Vlascu.

Alți păgubiți ai agenției de turism

„Noi trebui să plecăm în concediu cu încă o familie, copilul nostru de-abia aștepta să mergem în vacanță, iar cealaltă familie, au și ei un copil, a strâns timp de un an la pușculiță o parte din banii pe care i-a plătit familia să meargă cu noi. De când le-am spus copiilor că nu mai merg în vacanță, nu s-au mai oprit din plâns. De patru zile, de când le-am spus, nu mai sunt în stare de nimic. Și nici noi”, a mai spus Simona Vlante.

Un grup de 40 de persoane, din București, a plătit 25.000 de euro pentru a pleca în vacanță. Anunțul despre agenția de turism a fost dat de păgubiți pe grupul pe care l-au format pe Facebook.

Numărul păgubiților Terra Tourism se pare că ar depăși câteva sute.

„Mie mi se pare că a fost ceva premeditat, pentru că nu aveai cum să încasezi bani vineri la 12.00 și apoi, peste câteva ore, să îți declari falimentul. Mie mi s-a întâmplat una și mai și. Eu am plătit ultima rată joi, 21 iunie, ca să aflu, după o zi, că am pierdut toți banii”, ne declară unul dintre păgubiții care stă în fața agenției din Slobozia.

O altă problema a clienților păgubiți este că au contracte pe o poliță care este expirată. Sunt unii clienți care au luat vacanțe în 15 mai 2018, iar pe facturi este menționat că polița de asigurare, în caz de insolvență, a agenției Terra Tourism este valabilă până la 21 aprilie 2018.

Vacanța pe treptele agenției de turism

Daniel Stoica este un tânăr din Slobozia care se adaugă grupului păgubiților agenției Terra Tourism. „Noi am achitat o vacanță de 2.000 de euro, încă de anul trecut, din octombrie, și trebuia să plecăm acum, în august, dar nu am mai apucat. Ne cunoșteam cu patroana și nu ne așteptam la așa ceva. Acum o să ne facem vacanța aici, pe treptele agenției. Mai facem și haz de necaz, ce să facem”, ne spune Daniel.

El crede că paguba totală se ridică la peste un milion de euro, având în vedere că sunt sute de păgubiți care aveau vacanțe de mii de euro.

Reporterul Libertatea a încercat să ia legătura cu reprezentanții agenției Terra Tourism și cu Oana Dunel, însă totul a fost în zadar. Numerele de telefon afișate pe pagina de contacte a agenției Terra Tourism sunt deconectate. Nici pe numărul de telefon de pe care reprezentanții agenției au amenințat clienții cu procese și dosare penale nu răspunde nimeni.

Care era mesajul patroanei Terra Tourism pentru clienți: ”Vacanța dumneavoastră, pentru care munciți un an de zile, este activitatea noastră!”

”Stimați Clienți, Numele meu este Oana Aniela Dunel și sunt Director General la Agenția Terra Tourism. În experiența de manager al unei agenții de turism, dar și în experiența mea anterioară de Manager de Calitate la o companie aeriană renumită am învățat că încrederea, timpul și banii pe care clientul le oferă reprezintă cele mai prețioase resurse ale unei companii. Aici la Terra Tourism punem întotdeauna clientul pe primul loc și ne dorim cel mai mult ca dumneavoastră să fiți mulțumiți de serviciile agenției noastre. Așa cum Phil Crosby spunea în cartea “Quality is Free”, suntem în primul rînd, în al doilea rând și întotdeauna preocupați de satisfacția clientului!

Atunci când ceva nu a mers cum trebuie în relația cu agenția noastră, începând din momentul în care intrați pentru prima data în contact cu noi și până când vă întoarceți din vacanță, vrem să fim primii care află.

Considerăm orice reclamație un CADOU din partea clienților pentru că ne ajută să ne îmbunătățim permanent nivelul și calitatea serviciilor, să ne selectăm cu grijă furnizorii, angajații și colaboratorii.

Vacanța dumneavoastră pentru care munciți 1 an de zile, este activitatea noastră!

Vă rog să mă informați direct dacă ați avut orice fel de motive de nemulțumire, prin completarea și transmiterea formularului de mai jos.

Voi răspunde personal la fiecare e-mail primit!”

Acest caz pare tras la indigo cu celelalte din turismul românesc, precum cel al Omnia Turism sau Genius Travel.

