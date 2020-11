Persoane aprind lumanari si depun flori in memoria victimelor care si-au pierdut viata in incendiul de la clubul Colectiv, in Piata Operei din Timisoara, marti, 30 octombrie 2018. In urma incendiului din clubul bucurestean Colectiv, tragedie de la care se implinesc 3 ani, au murit 65 de persoane. Printre cei care si-au pierdut viata in urma tragediei erau artisti, fotografi, jurnalisti, olimpici si studenti. EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO