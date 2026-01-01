Accize mai mari la alcool și carburanți

Aceasta este a doua creștere într-un interval de șase luni, după ajustările din vara anului 2025. Nivelul accizelor pentru băuturile alcoolice va fi majorat astfel: berea va avea o acciză de 5,83 lei/hectolitru (hl)/grad Plato (unitate care arată concentrația de zaharuri – n.r.), față de 5,3 lei anterior, conform Mediafax. Pentru vinuri, acciza crește la 11 lei/hl, de la 10 lei/hl, iar pentru vinurile spumoase la 83,81 lei/hl, de la 76,19 lei/hl.

Alcoolul etilic va avea o acciză de 5.848,49 lei/hl alcool pur, comparativ cu 5.316,81 lei/hl anterior, iar pentru alcoolul produs în micile distilerii, acciza ajunge la 2.924,23 lei/hl alcool pur, de la 2.658,39 lei/hl.

Carburanții nu sunt nici ei scutiți de scumpiri. Acciza pentru benzina cu plumb urcă la 3.598,98 lei/1.000 de litri, de la 3.271,80 lei/1.000 de litri, iar pentru benzina fără plumb, la 3.059,80 lei/1.000 de litri, de la 2.781,64 lei/1.000 de litri. Pentru motorină, acciza devine 2.804,29 lei/1.000 de litri, față de 2.549,35 lei anterior. Potrivit estimărilor experților, aceste creșteri vor genera o scumpire de aproximativ 33 de bani/litru la benzină și 30 de bani/litru la motorină, ceea ce înseamnă o creștere de 15-16 lei pentru un plin de 50 de litri.

Cresc prețurile la țigări și la băuturile nealcoolice

De la începutul anului 2026, accizele pentru țigarete și alte produse din tutun vor fi, de asemenea, majorate. Nivelul accizei pentru 1.000 de țigarete va crește la 718,97 lei, de la 687,97 lei în 2025. De asemenea, se majorează accizele pentru lichidele destinate țigărilor electronice și pentru pouch-urile cu nicotină (produse cu nicotină fără tutun – n.r.).

Totodată, băuturile nealcoolice cu zahăr vor fi taxate mai mult, cu accize de până la 48,4 lei/hl pentru băuturile care conțin între 5 și 8 g de zahăr/100 ml și 72,6 lei/hl pentru cele care depășesc 8 g de zahăr/100 ml.

Impozite locale mai mari și taxe noi

În paralel, modificările incluse în pachetul fiscal publicat în Monitorul Oficial vor genera majorări ale impozitelor locale. Acestea includ indexarea cu rata inflației și creșterea bazei impozabile pentru anumite categorii de clădiri și terenuri.

Spre exemplu, în București, valoarea impozabilă pentru anumite clădiri rezidențiale va crește de la 1.492 de lei/mp la 2.677 de lei/mp, ceea ce va duce la o majorare a impozitelor anuale.

De asemenea, se introduce o taxă suplimentară de 0,9% pentru clădirile rezidențiale a căror valoare depășește 2.500.000 de lei, aplicată la diferența peste acest plafon. Aceeași taxă se aplică și autoturismelor care au o valoare de peste 375.000 de lei, calculată tot la diferența care depășește plafonul menționat.

Totodată, proprietarii de mașini electrice vor plăti un impozit anual fix de 40 de lei pe an.

Taxa pe colete noneuropene

O altă schimbare notabilă este introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene, cu o valoare declarată mai mică de 150 de euro.

Această taxă va afecta în special comenzile de pe platformele internaționale de comerț online precum Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol. Conform legislației, obligația de plată nu revine consumatorului final, ci vânzătorului sau platformei prin intermediul căreia este efectuată tranzacția, dacă aceasta are sediul în afara Uniunii Europene.

Modificări și la tarifele de energie electrică

Tot de la 1 ianuarie 2026, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va actualiza tarifele reglementate pentru transportul și distribuția energiei electrice. Aceste schimbări ar putea duce la creșteri ușoare ale facturilor la energie electrică, cu un impact estimat de câțiva bani pe kilowatt-oră, variind în funcție de zona de distribuție și de operator.

Aceste modificări fiscale și creșteri de accize vin ca parte a unei strategii pe termen lung de aliniere la cerințele europene și de asigurare a veniturilor necesare bugetului național.

