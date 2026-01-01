Mărire de peste 150%! Cât trebuie să plătești impozit în 2026 pentru un apartament de două camere din București

Odată cu începutul anului 2026, proprietarii de apartamente, case și mașini trebuie să țină cont de obligațiile fiscale privind plata impozitelor. Noul an aduce redeschiderea sistemelor de plată, iar până la 31 martie, toți contribuabilii beneficiază de o reducere de 10%.

Creștere uriașă pentru impozit în 2026

Dacă anul trecut, pentru un apartament cu două camere din sectorul 6, construit după 1980, impozitul era de 173 de lei, anul acesta, acesta a ajuns la 447 de lei. Așadar, impozitul a crescut cu aproximativ 158,5%.

Suma este cea mai mare din ultimii 11 ani pentru un astfel de proprietar de locuință din București. O taxă mai mare decât în anii anteriori a fost înregistrată în 2024, când un bucureștean cu un apartament de două camere a plătit 200 de lei.

În afară de 2025 (scădere de 27 de lei) și 2018 (scădere minoră de 2 lei), trendul este ascendent, dar saltul din 2026 (+274 de lei) este uriaș comparativ cu anii anteriori, depășind orice creștere din ultimii 10 ani.

Se observă că impozitul a rămas relativ stabil în intervalul 2016-2023, cu mici creșteri anuale, însă în 2026 s-a înregistrat o creștere semnificativă, ajungând la 447 de lei, aproape triplu față de anul precedent.

Dacă în 2016, primul an de analiză, valoarea impozitului era de 146 de lei, la 11 ani distanță, acesta a ajuns să fie 447 de lei. Acesta a crescut de trei ori în ultimii 10 ani!

Pentru 2026, dacă ne vom încasa taxele şi impozitele care au fost stabilite în 2025 şi vom fi prudenţi în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creştem alte taxe sau impozite Ilie Bolojan, premierul României:

Nicușor Dan: „Nu e o fericire, dar nici o catastrofă”

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit pe 17 decembrie despre majorările de taxe locale.

„Într-o lume ideală, nimeni n-ar plăti niciun impozit şi toată lumea ar avea venituri cât munceşte. Realitatea este că impozitele pe proprietate n-au mai fost mărite de prin anii 2010. Nu e o fericire, dar, în opinia mea, nici o catastrofă. Asta e situaţia fiscală pe care o trăim”, a declarat acesta.

Mai multe metode pentru plata impozitului

În 2026, plata impozitului se poate face prin mai multe metode, pentru a fi cât mai accesibilă contribuabililor.

În primele zile ale anului, în special pensionarii aleg să își achite impozitele pentru a scăpa de griji și pentru a avea rânduielile făcute din timp. Plata anticipată le oferă liniștea că nu vor uita termenele-limită și că nu vor fi nevoiți să se ocupe ulterior de această obligație.

Pe lângă plata clasică la ghișeu, sunt disponibile și opțiuni moderne, precum plata online, prin platformele puse la dispoziție de primării sau prin aplicații dedicate.

De asemenea, impozitul poate fi achitat și la aparatele de plată amplasate în magazine, centre comerciale sau în alte puncte autorizate, oferind astfel flexibilitate și economie de timp.

Autoritățile încurajează plata electronică, aceasta fiind o soluție rapidă și sigură, care reduce aglomerația și simplifică procesul.

Cum îți plătești taxele și impozitele la un aparat SelfPay

Impozite și taxe

București

Sector 6

Taxe și impozite

Introduci CNP-ul sau ROL-ul (în cazul firmelor)

Selectezi impozitele pe care vrei să le achiți

Plătești cash sau cu cardul

Contribuabilii pot verifica situația impozitelor datorate și pot plăti inclusiv cu cardul sau în numerar, iar la finalul tranzacției primesc o chitanță care confirmă suma virată către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale.

Ar fi fost de preferat să avem o evoluţie mult mai lină a acestor taxe şi impozite, dar adevărul este că de mult ai rămas, cumva, în urmă. Cresc nevoile oraşului şi de aceea cred că această creştere are meritele ei, dar trebuia făcută de mult, nici să nu ajungem în situaţia în care aceste impozite rămâneau aşa de mici Dominic Fritz, primar Timișoara:

Tot ce trebuie să știi despre plata impozitelor și a taxelor

Impozitele pot fi achitate conform unui calendar stabilit prin Codul fiscal. Astfel, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se plătesc anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie (inclusiv).

Dacă plătești anticipat, până la 31 martie (inclusiv), întregul impozit anual, beneficiezi de o bonificație de până la 10%.

După expirarea termenului de plată se calculează majorări de întârziere. Conform articolului 183 din Legea nr. 207/2015, nivelul acestor majorări este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.

