Adam Howarth, în vârstă de 29 de ani, trăia o poveste de dragoste cu Chloe Spencer, (27 de ani) care a durat 11 luni. Cu doar două ore înainte ca fata să se spânzure, pe 21 iunie, i-a trimis un SMS iubitului ei, la ora 3 dimineața, arată The Mirror.

Șase zile mai târziu, Adam a sărit în fața unui tren lângă casa sa din Wigan, Greater Manchester. A fost accidentat grav și a murit din cauza rănilor multiple. Detaliile tragediei au apărut abia acum, din raportul medicului legist.

Mama lui Adam, Ann Lloyd, a declarat în fața anchetatorilor cum au decurs tragicele evenimente: „Adam și Chloe trebuiau să meargă la o întâlnire pe 21 iunie, dar ea a anulat-o în acea seară. A doua zi, Adam a fost sunat de o prietenă, care i-a spus că iubita lui și-a luat viața. A fost un șoc pentru el. Pe 27 iunie, el a fost evaluat psihiatric, pentru a se stabili cum face față șocului. A fost întrebat dacă dorește să-și facă rău sau să se sinucidă și a răspuns că nu” a spus mama tânărului.

„El avea de gând să poarte sicriul iubitei sale, la înmormântare. Cu o zi înainte, a fost la un grătar cu verișorii săi, și părea că este liniștit și împăcat cu situația. După un timp, a plecat să se vadă cu un prieten la un bar, unde au băut împreună. Nepoata mea l-a văzut și mi-a spus că părea afectat. Când nu am putut să mai dăm de el l-am dat dispărut la poliție. Am aflat a doua zi că a fost găsit decedat” a povestit Ann Lloyd.

Femeia nu își explică de ce a recurs fiul ei la gestul sinucigaș. „Avea planuri pentru viitor, de curând i s-a oferit un nou loc de muncă și plănuia să se întâlnească cu niște prieteni a doua zi”.

Mama lui Chloe, Deborah Spencer, a declarat că fiica ei avusese probleme de ordin psihologic după ce căzuse victimă unei agresiuni sexuale, cu câțiva ani înainte. Ea luptase și pentru custodia copilului ei dintr-o relație anterioară.

„Am vorbit ultima dată cu ea la ora 22:00. M-a sunat, dar nu părea neliniștită sau deprimată cât am vorbit cu ea. Am discutat despre unele lucrări de construcție care trebuiau făcute și am stabilit să ne vedem mai târziu în acea zi. Sunt conștientă că Chloe luase pastile în trecut, dar nu cred că acel incident ar fi determinat-o să se sinucidă” a spus mama fetei.

