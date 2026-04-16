Forțele Aeriene ale Ucrainei au transmis că Rusia a lansat un total de 19 rachete balistice, 25 de rachete de croazieră și 659 de drone în timpul atacului.

Au fost ucise cel puțin 15 persoane și rănite zeci de persoane în Kiev, Dnipro și Odesa. A fost unul dintre cele mai sângeroase atacuri rusești asupra civililor ucraineni din 2026, precizează publicația Kyiv Independent.

La Kiev au murit cel puțin patru persoane – inclusiv un copil de 12 ani, iar alte 48 au fost rănite, potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că 26 dintre răniți au fost spitalizați și că printre victime se numără medici și copii.

De asemenea, atacul rusesc din noaptea de miercuri spre joi a ucis cel puțin nouă persoane în orașul portuar Odesa, din sudul Ucrainei, și cel puțin două persoane în orașul Dnipro, din centrul-estul Ucrainei, au raportat autoritățile locale.

TEXTUL INIȚIAL:

Explozii puternice în Kiev

În capitala Ucrainei, cinci persoane au murit, inclusiv un copil de 12 ani, iar 21 au fost rănite. Atacurile au provocat distrugeri semnificative în mai multe cartiere, inclusiv la clădiri de locuințe și instituții.

Un avertisment de rachete balistice a fost emis de Forțele Aeriene ale Ucrainei în jurul orei 2:35. La scurt timp, jurnaliștii de la Kyiv Independent au raportat explozii puternice la Kiev. O a doua rundă de explozii a zguduit din nou Kievul după aproximativ o oră.

Primarul Vitali Klitschko a confirmat că printre victime se află un băiat de 12 ani și o femeie de 35 de ani. Dintre răniți, 11 persoane au fost spitalizate, inclusiv un copil, patru medici de urgență și doi ofițeri de poliție.

Atacurile au provocat pagube în mai multe districte din capitală. În cartierul Podilskyi, un imobil nerezidențial a fost lovit direct, iar resturile au avariat o clădire rezidențială, un hotel cu trei etaje și etajul șase al unui bloc de locuințe. Un incendiu a izbucnit într-o casă locală, unde pompierii au salvat o mamă și copilul său dintre dărâmături. De asemenea, o dronă rusească ce zbura la altitudine joasă s-a prăbușit într-un bloc cu 18 etaje în jurul orei 7 dimineața.

Dnipro, din nou sub atacurile Rusiei

Orașul Dnipro, al patrulea ca mărime din Ucraina, a fost lovit pentru a doua oară în această săptămână. Conform guvernatorului regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, două persoane au murit, iar 27 au fost rănite, dintre care 14 au necesitat spitalizare, cinci fiind în stare critică.

Atacurile au provocat incendii în cartierele rezidențiale, distrugând apartamente, o instituție de învățământ, garaje și vehicule.

Și în Odesa au fost raportate explozii după un alt avertisment de rachete balistice.

Apelul disperat al președintelui Zelenski

Aceste atacuri vin în contextul în care președintele Volodimir Zelenski a atras atenția asupra deficitului critic de rachete antiaeriene, în special a celor de tip Patriot furnizate de SUA. „Situația este atât de gravă, încât nu ar putea fi mai rea”, a declarat Zelenski pe 14 aprilie.

Rusia își continuă tactica de a viza orașele și infrastructura civilă ale Ucrainei cu atacuri aeriene masive. În ultimii ani, numărul victimelor civile a crescut dramatic, iar viața de zi cu zi a ucrainenilor este profund afectată de aceste atacuri repetate.