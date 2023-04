Întrebată dacă înțelege pentru ce a fost reținută, Trepova răspunde: „Aș spune pentru că m-am aflat în locul în care a fost ucis Vladen Tatarski”.

„Am adus acolo o statuetă care a explodat”, continuă tânăra, potrivit imaginilor video publicate de biroul de presă al Ministerului rus al Afacerilor Interne.

Întrebată cine i-a dat această statuetă, femeia răspunde: „Pot să explic mai târziu? Te rog”.

Russia detained Darya Trepova who is a suspect in the unexplained incident that led to the death of military correspondent Vladlen Tatarsky yesterday in St. Petersburg. She allegedly delivered the figurine which contained explosives to the cafe where Vladlen was holding a meeting… pic.twitter.com/MFZf0t8Sin