„Sub suspiciunea de implicare în explozia dintr-o cafenea din Sankt Petersburg, angajații Comitetului de Investigații al Rusiei, împreună cu serviciile operaționale, au reținut-o pe Daria Trepova”, au anunțat procurorii într-un mesaj publicat pe Telegram.

Ziarul rus Fontanka a relatat că tânăra a fost reținută într-un apartament închiriat din cartierul Viborgski din Sankt Petersburg.

Anunțul arestării tinerei vine după ce luni dimineață, Ministerul Afacerilor Interne a pus-o pe Daria Trepova sub urmărire, confirmând faptul că tânăra este dată dispărută.

Activista, născută în 1997, este cunoscută printre feministe și activiștii politici din Sankt Petersburg ca „Dașa Tikovka”. Ea a devenit principala suspectă după ce pe rețelele de socializare au apărut imagini cu momentul în care aduce în cafenea cutia în care era bustul care a explodat.

In the video, a young woman who looks like Daria Trepova enters the cafe with a box, where there will later be an explosion.



According to Russian media reports in the first photo, the girl presented a bust and goes to her seat, but Vladlen stopped her and asked her to sit next… pic.twitter.com/VDegJZ2mCv