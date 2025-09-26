„Pelerinaje” cu bani și mesaje politice

În septembrie anul trecut, părintele Mihai Bicu, în vârstă de 39 de ani, s-a întors dintr-o excursie de o săptămână la Moscova. Alături de alți câțiva zeci de preoți moldoveni, vizitase mănăstiri și locuri sfinte din Rusia, toate costurile fiind acoperite de gazdele rusești.

Clericii au primit vouchere de 10.000 de ruble, adică aproximativ 120 de dolari, pentru a cumpăra suveniruri religioase, dar și prelegeri despre „legăturile de neclintit” dintre Rusia și Moldova. Mesajul central a fost că tradiția și credința trebuie apărate împotriva „Occidentului corupt”.

La finalul vizitei, Bicu și alți colegi au primit carduri bancare emise de o bancă de stat din Rusia.

„La scurt timp după ce m-am întors, pe card au intrat 1.200 de dolari”, a povestit el pentru Reuters. Condiția era simplă, să deschidă canale de Telegram pentru parohiile lor, prin care să transmită mesaje împotriva integrării europene.

Explozie de canale pe Telegram

Între iunie și octombrie 2024, sute de preoți și persoane apropiate Bisericii Ortodoxe din Moldova au participat la astfel de pelerinaje. Imediat după, aproape 90 de canale de Telegram noi au apărut, toate asociate parohiilor locale.

O analiză Reuters arată că aceste canale publicau zilnic aceleași mesaje, avertizând împotriva aderării la UE și prezentând „Europa gay” drept un pericol pentru valorile tradiționale. Majoritatea republicau conținutul unui canal central, „Sare și Lumină”, care, între lunile mai și august 2025, a postat de trei ori mai mult decât în lunile anterioare.

„Cea mai imorală interferență electorală”

Stanislav Secrieru, consilier pe securitate al președintei Maia Sandu, a numit campania rusă „cea mai imorală formă de interferență electorală”.

„Rusia recrutează și instruiește preoți în cadrul unor pelerinaje all-inclusive, pentru a transforma religia într-o armă. După ce revin acasă, aceștia folosesc influența asupra enoriașilor ca să semene neîncredere”, a spus Secrieru.

Biserica respinge acuzațiile

Liderii Bisericii Ortodoxe din Moldova, aflată în subordinea Patriarhiei Moscovei, neagă implicarea politică. Arhiepiscopul Marchel a declarat că pelerinajele au fost „vizite la locuri sfinte” și că noile canale sunt „inițiative locale”.

În fața enoriașilor din satul Slobozia-Măgura, mesajul său a fost însă direct: „Către Europa culturală, creștină, spun da. Către Europa gay, spun nu. Dacă veniți cu homosexuali, atunci să nu veniți deloc.”

Operativi ruși în spatele excursiilor

Reuters a identificat trei activiști ai partidului Rusia Unită și ai mișcării „Frontul Popular”, apropiată de Kremlin, care au însoțit preoții moldoveni la Moscova.

Printre ei, Artyom Starostin, fost șef al executivului de partid din regiunea Vladimir, acum lider al „Frontului Popular”. Analiza foto și recunoașterea facială i-au confirmat prezența.

Alți doi, Alexander Ralnikov și Sergei Lazarev, au fost, de asemenea, identificați ca participanți activi la organizarea excursiilor.

Carduri bancare și mesaje programate

Preoții au povestit că, la Mănăstirea Lavra, li s-au înmânat carduri bancare emise de Promsvyazbank, cu instrucțiuni precise: să creeze canale online și să transmită mesaje împotriva guvernului proeuropean.

Un al doilea preot a confirmat că el și soția sa au primit carduri și peste 800 de dolari în total. Alți clerici au spus că au auzit de colegi recompensați în același mod.

În unele parohii, mesajele politice apăreau pe canalele oficiale fără ca preoții locali să știe cine le postează. În spatele lor, investigația a descoperit conturi administrate de persoane din Rusia, inclusiv un fost marinar, Gleb Kuznețov, legat de echipa lui Starostin.

Alegeri cruciale sub presiune

Moldova se pregătește să voteze pe 28 septembrie într-un scrutin care poate decide dacă își continuă drumul spre Uniunea Europeană sau se reorientează spre Rusia.

Guvernul Maiei Sandu apără integrarea europeană, după ce în 2024, moldovenii au votat la referendum ca obiectivul de aderare la UE să fie înscris în Constituție. În schimb, o parte a opoziției, sprijinită de Biserica afiliată Moscovei, avertizează asupra „pierderii identității și a credinței” dacă țara se apropie de Bruxelles.

Uniunea Europeană acuză Rusia că desfășoară în Moldova „o rețea de bani, conținut și constrângere” pentru a influența alegerile. Kremlinul a respins acuzațiile. Iar oamenii se simt din ce în ce mai presați.

Investigația Reuters arată cum Rusia a transformat Biserica Ortodoxă din Moldova într-un instrument politic, cu excursii gratuite, carduri bancare și o avalanșă de propagandă online. În timp ce pentru mulți credincioși, preotul rămâne cea mai de încredere voce, pentru Kremlin, el pare să fi devenit cea mai eficientă armă de influență.

Preoți din Moldova, plătiți de Rusia cu carduri bancare și pelerinaje la Moscova. Cum a fost folosită Biserica pentru a influența alegerile
