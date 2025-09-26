Cum votează locuitorii din Ungheni – „Poarta occidentală a Moldovei”

La Ungheni, oraș situat la granița Moldovei cu România, Valentina Safciuc, o pensionară de 63 de ani, încă nu știe cu cine să voteze în alegerile parlamentare de duminică. Ea a declarat pentru AFP că s-a săturat să fie presată să aleagă o tabără politică.

„Trebuie să trăim în armonie cu toate țările”, a spus ea, adăugând că politicienii „îi înnebunesc pe oameni” în loc să se concentreze pe „problemele reale”, cum ar fi inflația.

Poreclit „Poarta occidentală a Moldovei”, Ungheniul este presărat cu indicatoare și autocolante care promovează investițiile UE, inclusiv pe coșuri de gunoi și indicatoare rutiere.

Regiunea a primit zeci de milioane de euro de la UE în ultimii ani. Trotuare noi, bănci și o inimă mare care poartă numele orașului cu 39.000 de locuitori înfrumusețează centrul pietonal, renovat datorită acestor fonduri.

Cu toate acestea, Valentina Safciuc nu este interesată de originea banilor. La referendumul din 2024 privind integrarea europeană, ea a refuzat să aleagă o poziție clară, bifând atât «da», cât și «nu».

Dionisie Ternovschi, președintele raionului Ungheni și membru PAS, a recunoscut că rezultatele alegerilor rămân incerte.

„Ne-am gândit că ar fi mai simplu” și că „oamenii ar înțelege singuri” beneficiile alegerii Europei, a declarat Dionisie Ternovschi pentru AFP

În timp ce unii locuitori, precum Valentina, sunt indeciși, alții, precum Cătălina, o tânără de 25 de ani, susțin ferm direcția pro-europeană.

„Alegerile sunt importante, mai ales acum, pentru că este viitorul nostru și al copiilor noștri”, a spus ea, ținându-și fiica de un an în brațe.

Tensiuni politice în creștere

Alegerile din Moldova aduc față în față partidul pro-european PAS, aflat la putere din 2021, și Blocul Patriotic pro-rus al fostului președinte Igor Dodon (2016-2020).

În timpul campaniei, PAS a avertizat că ajutorul UE ar putea scădea dacă un guvern pro-rus ajunge la putere. „Sper că veți rămâne gardienii porților Moldovei care duc spre Uniunea Europeană”, a declarat Igor Grosu, liderul PAS, în cadrul unei vizite la Ungheni.

Opoziția pro-rusă a dus, de asemenea, o campanie acerbă. Și cu doar câteva zile înainte de alegeri, prezența sa este mai vizibilă decât cea a PAS în Ungheni, unde a desfășurat mai multe panouri publicitare și corturi de campanie decât rivala sa.

Candidatul său din district, Ghenadie Mitriuc, s-a arătat încrezător în șansele sale, criticând PAS pentru dependența de fondurile europene.

„Suntem aici, ca niște dependenți de droguri, primindu-ne doza lunară de la Bruxelles”, a declarat el pentru AFP. Mitriuc a respins acuzațiile guvernului conform cărora Rusia ar fi finanțat campanii de dezinformare și cumpărare de voturi.

