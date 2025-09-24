Alegerile din Moldova, cruciale pentru viitor

Scrutinul este considerat crucial pentru a decide dacă Moldova, țară candidată la UE cu aproximativ 2,5 milioane de locuitori, își va aprofunda legăturile cu blocul european sau va reveni spre Moscova, de care s-a separat în 1991.

Majoritatea sondajelor sugerează că partidul pro-UE al Maiei Sandu, aflat la putere din 2021, este în frunte, dar se confruntă cu o provocare dificilă din partea opoziției.

Dezinformare la cote înalte înainte de alegerile din Moldova

Maia Sandu a avertizat cu privire la o „interferență fără precedent” din partea Kremlinului, acuzându-l că „toarnă sute de milioane de euro” pentru a cumpăra voturi și a ținti alegătorii cu dezinformare.

Cu câteva săptămâni înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, Sandu a devenit subiectul unui videoclip deepfake batjocoritor – creat cu Luma AI – în care interpretează un cântec rap în rusă ce o prezintă drept un lider ineficient. Acesta este doar un tip de conținut înșelător răspândit de campania de dezinformare aliniată Rusiei, cunoscută sub numele de Operațiunea Overload sau Matryoshka (păpușa rusească), conform colectivului online Antibot4Navalny.

Alte acuzații nefondate la adresa Maiei Sandu includ că suferă de schizofrenie și că partidul său a „fraudat” alegerile. Pe Telegram, printre afirmațiile răspândite în rusă se numără că liderii europeni vor să o folosească pe Sandu – o aliată a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski – pentru a începe un război în Moldova și a impune o dictatură înainte de a mobiliza moldovenii să lupte în Ucraina vecină.

Conturi false și campanii de dezinformare

Mai multe investigații au descoperit campanii de dezinformare legate de Rusia. Antibot4Navalny a împărtășit dovezi ample cu AFP despre dezinformarea propagată de canale Telegram aliniate Kremlinului înainte de a fi răspândită de influenceri plătiți pe TikTok și conturi asemănătoare boților pe X.

Unele dintre postările în limba engleză de pe X se dădeau drept organizații media străine precum AFP și BBC, aparent vizând audiențe internaționale, inclusiv peste un milion de moldoveni care trăiesc în străinătate. În același timp, BBC a publicat săptămâna aceasta constatările sale despre o rețea secretă finanțată de Rusia care încearcă să perturbe alegerile. Rețeaua, legată de politicianul pro-rus fugar Ilan Șor, ar fi plătit moldoveni pentru a împărtăși propagandă pro-rusă, rezultând în postări false vizualizate de milioane de ori, potrivit BBC.

Separat, ziarul moldovenesc Ziarul de Gardă a dezvăluit la începutul acestei luni că un grup legat de Șor a coordonat sute de activități prin grupuri secrete de Telegram pentru a inunda TikTok și Facebook cu propagandă anti-Uniunea Europeană.

Activiștii au fost instruiți online de curatori vorbitori de limbă rusă timp de mai multe luni la rând, a constatat investigația, iar unii au fost ulterior recrutați ca troli plătiți de Moscova.

Cercetătorii cred că aceste dezvăluiri sunt doar o imagine de ansamblu a rețelei mai largi coordonate de Moscova care vizează Moldova și, în cele din urmă, Europa.

„Din păcate, Moldova a devenit un teren de testare pentru războiul informațional al Kremlinului în Europa de Est”, a declarat Nicolae Tibrigan, cercetător științific la Academia Română din București.

Scopul campaniilor de dezinformare derulate de Rusia

Experții spun că astfel de campanii rusești de dezinformare care vizează alegerile – expuse și în România vecină, membră UE și NATO – sunt în cele din urmă concepute pentru a împinge Moldova înapoi spre Moscova și a destabiliza Uniunea Europeană.

„Obiectivul nu este doar de a manipula câteva voturi, ci de a eroda încrederea în procesul democratic”, a declarat Corneliu Bjola, profesor de Diplomație Digitală la Universitatea Oxford.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat că gigantul tehnologic „continuă să monitorizeze situația”. „Am perturbat anterior marea majoritate a activității neautentice identificate în aceste rapoarte”, a spus purtătorul de cuvânt într-un e-mail trimis AFP.

TikTok nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Analiștii spun că Rusia va continua să vizeze alte democrații europene cu campanii similare de dezinformare dacă tacticile sale reușesc în Moldova.

„Europa, cu România în prima linie, este ținta finală”, a spus Bjola.

