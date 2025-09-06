Ce salariu are un srilankez care lucrează de câțiva ani în România

Srilankezii lucrează în tot mai multe domenii în România. Salariile și beneficiile pe care le primesc de la angajatori sunt atractive pentru ei. Cu banii făcuți în România, de exemplu, pot ajunge să construiască în țara natală o casă în trei ani.

Vloggerul Lucian Popa a intervievat mai mulți lucrători srilankezi din București și i-a întrebat ce salarii au, dar și dacă sunt mulțumiți de condițiile din România. Spre exemplu, un srilankez care lucrează în România de trei ani câștigă 3.500 de lei pe lună și are multiple beneficii incluse, după cum a spus chiar el.

Un alt srilankez intervievat de celebrul vlogger a mărturisit că are un salariu lunar de 3.850 de lei pe lună în România. Acesta spune că știe că știe să vorbească „puțin românește” și duce o „viață bună” la noi în țară.

Beneficii atractive pentru muncitorii străini

Pe lângă salariul lunar, angajatorul îi asigură concediul, transportul până acasă și asigurările de sănătate. Cu banii câștigați în România, srilankezul își poate construi o casă în țara sa natală în doar trei ani.

Mulțumit de condițiile oferite, bărbatul plănuiește să-și aducă și prietenii să lucreze în România. Întrebat despre calitatea vieții sale aici, acesta a confirmat din nou: „Da”.

Câți muncitori srilankezi sunt în România

Potrivit informațiilor oficiale de la finalul anului 2024 furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări și alte surse oficiale din România, în România erau 6.295 de angajați srilankezi. Aceștia fac parte dintr-un grup mai mare de peste 140.640 de angajați proveniți din afara Uniunii Europene, cei mai mulți venind din Nepal, Sri Lanka, Turcia și India.

Domeniile în care aceștia lucrează cu preponderență includ producția, construcțiile, comerțul, HoReCa și serviciile administrative și de suport.

Un livrator din Bangladesh, bătut pe o stradă din București

Din păcate însă, muncitorii străini se confruntă și cu un val de ură în ultimele săptămâni. Recent, un livrator din București a fost bătut în plină stradă, în Sectorul 2.

Bărbatul din Bangladesh pe nume Ismail Hossain, în vârstă de 28 de ani, a fost bătut pe 26 august 2025, în jurul orei 22:30, pe o stradă din sectorul 2 al Bucureștiului, în timp ce se pregătea să livreze o comandă.

Agresorul, un tânăr de aproximativ 20 de ani, l-a lovit cu pumnul în față și i-a spus să plece „în țara lui”, catalogându-l drept „invadator”. Atacul a avut o tentă rasială și xenofobă. Agresorul a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile, iar victima a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Un polițist aflat în trecere a intervenit prompt și l-a salvat pe livrator, iar agresorul fiind prins după ce a încercat să fugă și imobilizat în apropierea unei secții de poliție. Ulterior, tânărul a fost reținut.

