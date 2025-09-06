Ce salariu are un srilankez care lucrează de câțiva ani în România

Srilankezii lucrează în tot mai multe domenii în România. Salariile și beneficiile pe care le primesc de la angajatori sunt atractive pentru ei. Cu banii făcuți în România, de exemplu, pot ajunge să construiască în țara natală o casă în trei ani.

Vloggerul Lucian Popa a intervievat mai mulți lucrători srilankezi din București și i-a întrebat ce salarii au, dar și dacă sunt mulțumiți de condițiile din România. Spre exemplu, un srilankez care lucrează în România de trei ani câștigă 3.500 de lei pe lună și are multiple beneficii incluse, după cum a spus chiar el.

Un alt srilankez intervievat de celebrul vlogger a mărturisit că are un salariu lunar de 3.850 de lei pe lună în România. Acesta spune că știe că știe să vorbească „puțin românește” și duce o „viață bună” la noi în țară.

Beneficii atractive pentru muncitorii străini

Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Recomandări
Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

Pe lângă salariul lunar, angajatorul îi asigură concediul, transportul până acasă și asigurările de sănătate. Cu banii câștigați în România, srilankezul își poate construi o casă în țara sa natală în doar trei ani.

Mulțumit de condițiile oferite, bărbatul plănuiește să-și aducă și prietenii să lucreze în România. Întrebat despre calitatea vieții sale aici, acesta a confirmat din nou: „Da”.

Câți muncitori srilankezi sunt în România

Potrivit informațiilor oficiale de la finalul anului 2024 furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări și alte surse oficiale din România, în România erau 6.295 de angajați srilankezi. Aceștia fac parte dintr-un grup mai mare de peste 140.640 de angajați proveniți din afara Uniunii Europene, cei mai mulți venind din Nepal, Sri Lanka, Turcia și India.

Domeniile în care aceștia lucrează cu preponderență includ producția, construcțiile, comerțul, HoReCa și serviciile administrative și de suport.

Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție
Recomandări
Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

Un livrator din Bangladesh, bătut pe o stradă din București

Din păcate însă, muncitorii străini se confruntă și cu un val de ură în ultimele săptămâni. Recent, un livrator din București a fost bătut în plină stradă, în Sectorul 2.

Bărbatul din Bangladesh pe nume Ismail Hossain, în vârstă de 28 de ani, a fost bătut pe 26 august 2025, în jurul orei 22:30, pe o stradă din sectorul 2 al Bucureștiului, în timp ce se pregătea să livreze o comandă.

Agresorul, un tânăr de aproximativ 20 de ani, l-a lovit cu pumnul în față și i-a spus să plece „în țara lui”, catalogându-l drept „invadator”. Atacul a avut o tentă rasială și xenofobă. Agresorul a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile, iar victima a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Un polițist aflat în trecere a intervenit prompt și l-a salvat pe livrator, iar agresorul fiind prins după ce a încercat să fugă și imobilizat în apropierea unei secții de poliție. Ulterior, tânărul a fost reținut.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care un bărbat beat a dat foc într-o benzinărie din Timiș și a atacat un angajat cu combustibil aprins. Ce a urmat

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
„Toți am făcut calcule... guvernul a făcut alte calcule”. Nicușor Dan, atac la adresa lui Ilie Bolojan! Ce anunț a făcut Președintele țării
Unica.ro
„Toți am făcut calcule... guvernul a făcut alte calcule”. Nicușor Dan, atac la adresa lui Ilie Bolojan! Ce anunț a făcut Președintele țării
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Ceea ce părea doar o glumă...”
Elle.ro
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Ceea ce părea doar o glumă...”
gsp
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.RO
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Un tren Regio al CFR Călători a făcut 80 de kilometri în 12 ore și 17 minute și a ajuns cu un vagon mai puțin la destinație
Știri România 14:48
Un tren Regio al CFR Călători a făcut 80 de kilometri în 12 ore și 17 minute și a ajuns cu un vagon mai puțin la destinație
Restricțiile de trafic de pe Splaiul Independenței din București, în zona Piața Unirii, au fost ridicate
Știri România 14:17
Restricțiile de trafic de pe Splaiul Independenței din București, în zona Piața Unirii, au fost ridicate
Parteneri
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Adevarul.ro
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
La 37 de ani, Cristina Neagu a făcut marele anunț. „Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie”
Fanatik.ro
La 37 de ani, Cristina Neagu a făcut marele anunț. „Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie”
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Anamaria Prodan, primele declarații despre nunta cu Ronald Gavril. „Da, toată lumea întreabă”
Stiri Mondene 16:47
Anamaria Prodan, primele declarații despre nunta cu Ronald Gavril. „Da, toată lumea întreabă”
Ce spune Gabi Bădălău despre banii pe care Claudia Pătrășcanu îi cere: „I-am dat cash până m-am deșteptat”. La ce școală învață băieții lor
Stiri Mondene 16:45
Ce spune Gabi Bădălău despre banii pe care Claudia Pătrășcanu îi cere: „I-am dat cash până m-am deșteptat”. La ce școală învață băieții lor
Parteneri
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Elle.ro
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
ObservatorNews.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax.ro
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
StirileKanalD.ro
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Doi morți și o gravidă de 18 ani care se zbate între viață și moarte după ce căruța lor a fost spulberată de un bătrân de 69 de ani. Filmul tragediei din Iași
StirileKanalD.ro
Doi morți și o gravidă de 18 ani care se zbate între viață și moarte după ce căruța lor a fost spulberată de un bătrân de 69 de ani. Filmul tragediei din Iași
La ce sumă a ajuns pensia minimă în România, în august 2025
KanalD.ro
La ce sumă a ajuns pensia minimă în România, în august 2025

Politic

Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Politică 05 sept.
Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Exclusiv
Politică 05 sept.
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Lovitură pentru Mircea Lucescu! Louis Munteanu ratează meciul cu Cipru. Update exclusiv
Fanatik.ro
Lovitură pentru Mircea Lucescu! Louis Munteanu ratează meciul cu Cipru. Update exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile