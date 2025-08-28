Recent, un bărbat din Bangladesh care livra mâncare în București a fost atacat pe stradă de un tânăr de 20 de ani, pe motiv că ne-a invadat țara. Iar în urma incidentului, românul a fost arestat pentru 30 de zile.

3.850 de lei este salariul unui srilankez în România

Însă nu toți conaționalii noștri sunt reticenți când vine vorba despre angajații străini din România. Într-un clip video postat pe Facebook, un bărbat din Sri Lanka este întrebat pe stradă câți bani câștigă în țara noastră, iar răspunsurile pe care le oferă sunt unele simple, oferite cu zâmbetul pe buze.

„Cât câștigi pe lună aici? Salariul? Vorbești românește? Ești de mult aici?”, este întrebat bărbatul din Sri Lanka. „Da! De trei ani și jumătate”, răspunde el. „De unde ești? Îți place în România?”, continuă dialogul. Iar răspunsul vine instant: „Sri Lanka. Da”!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Apoi, românul vrea să afle ce salariu are un muncitor străin care lucrează în țara noastră: „Salariul este bun? Cât câștigi pe lună?”. „E bun, da. 3.850 de lei”, afirmă bărbatul din Sri Lanka.

Recomandări Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători

„Aproape 4.000 de lei?”, este replica românului. „Da”, spune srilankezul. „Și ai incluse cazarea, mâncarea, transportul, asigurări de sănătate?”, continuă dialogul. „Totul e inclus. Da, tot”, răspunde bărbatul.

Apoi, românul dorește să afle dacă srilankezul trăiește bine în țara noastră, dar și ce urmează să facă cu banii pe care îi câștigă aici. „Și se trăiește bine în România?”, întreabă cel care filmează. „Da, e bine”, răspunde srilankezul.

„Și cu banii de aici îți construiești o casă acolo? Cam în câți ani”, continuă dialogul. „Da, în Sri Lanka. În doi ani. Îmi place în România”, este răspunsul oferit.

Străinul are o părere foarte bună despre români

La final, românul dorește să afle ce părere are srilankezul despre românii pe care i-a întâlnit până acum: „Oamenii îți plac, românii?”. Iar bărbatul răspunde cu zâmbetul pe buze: „Da! Very good people (n.r.: Oameni foarte buni)”.

Recomandări Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

În urmă cu aproximativ o lună, pe TikTok s-a viralizat un clip video în care un livrator indian care lucrează în România dezvăluia că în țara noastră câștigă până la 8.000 de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE