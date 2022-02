Sângele oamenilor, pe mâinile lui Putin. Cum arată primele pagini ale ziarelor din lume, după ce Rusia a invadat Ucraina

Am selectat primele pagini ale ziarelor din întreaga lume. Pornind din Austria, Belgia, Croația, Italia, până în Egipt, Malaysia, Mexic, Noua Zeelandă, Marea Britanie sau SUA.

The Sun: „Sângele ei, pe mâinile lui”

Majoritatea ziarelor au ieșit pe prima pagină cu imaginile cutremurătoare din Ucraina. The Guardian a titrat „Putin invadează”, iar The Sun a titrat „Sângele ei, pe mâinile lui”.

Fără să discute între ei, dar conectați la milioane și milioane de oameni din țări diferite, jurnaliștii au ales cuvântul „sânge”, care sublimează trăirile publicului.

Tabloidul german Bild a ieșit cu un titlu asemănător: „Sângele lui Putin”, în timp ce Daily Express are, de asemenea, imaginea și titlul „Redesenarea hărții Europei în sânge”.

Daily Mail relatează că „Putin va captura capitala în câteva zile” și prezintă, o fotografie a unei mame și a copilului ei mic în timp ce încearcă să fugă de la Kiev cu autobuzul.

The Telegraph notează pe prima pagină că „Noul război rece în timp ce Putin lovește”, Financial Times spune „Forțele lui Putin năvălesc în Ucraina”.

Liberation: „L’impensable” – „De neconceput”

Ziarul francez Liberation are pe prima pagină un titlu sever, așezat deasupra unei imagini cu o explozie uriașă undeva în Ucraina: „L’impensable”: „De neconceput”. În Spania, pe prima pagină a lui El Pais scrie „Putin lansează un atac masiv împotriva Ucrainei”.

Recomandări ”Nu am de gând să merg nicăieri. Sunt în țara mea, cu prietenii mei. Sunt la locul meu de muncă, de care oamenii au nevoie”. Scrisoarea calmă și tulburătoare a unui medic din Ucraina către români

Journal de Noticias din Portugalia, Denik din Cehia și Pravda din Slovacia au pus pe prima pagină steagul Ucrainei.

Cam o treime din publicații au folosit imaginea cu Olena Kurilo, o profesoară din Chuguev, supraviețuitoare a atacului de ieri dimineață.

„Nu am crezut niciodată că așa ceva s-ar putea întâmpla, nu m-am gândit niciodată că acest lucru se va întâmpla cu adevărat în această viață. Am scris poezii despre război, eu însumi sunt director, educator, am studiat istoria, dar nu m-am gândit niciodată că asta se va întâmpla pe pământul nostru”, a declarat aceasta, imediat după ce-a fost salvată, pentru Daily Mail.

Casa este complet distrusă, nu există ferestre, nici măcar uși, au zburat, chiar și podeaua a fost smulsă complet. Sunt foarte norocoasă, cred că am un înger păzitor foarte puternic pentru ca eu să fi rămas în viață. Mă voi ridica și pleca, voi face totul pentru Ucraina, cât pot, cu câtă energie am. Voi fi mereu doar de partea patriei mele. Olena Kurilo, profesoară din Chuguev:

