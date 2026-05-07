Reguli stricte după cutremure, în Santorini

O serie de cutremure au provocat panică pe insula Santorini la începutul anului 2025. Acum, autoritățile elene au introdus măsuri de siguranță pentru a proteja populația și turiștii de eventuale riscuri viitoare.

La mai bine de un an de la încheierea activității seismice intense, viața a revenit la normal pe insula din Marea Egee, cunoscută pentru apusurile spectaculoase. Această „normalitate” include însă și conștientizarea faptului că Santorini este o insulă vulcanică, situată într-o zonă seismică activă, unde noi cutremure pot avea loc oricând, potrivit Reisereporter.

Ministerul grec pentru Criză Climatică și Protecție Civilă a emis un set de reguli de siguranță, menite să reducă riscurile asociate cutremurelor și activității vulcanice.

Ce trebuie să știe turiștii care merg în Santorini

Potrivit autorităților elene, Santorini rămâne o destinație sigură pentru turiști. Cu toate acestea, vizitatorii trebuie să țină cont de anumite restricții. Măsurile de precauție, elaborate în colaborare cu mai multe organisme științifice, vizează limitarea accesului și reguli speciale de circulație în anumite zone.

În portul Athinios, principalul punct de legătură cu feribotul, au fost introduse reguli noi de circulație pentru a reduce aglomerația la sosirea și plecarea navelor. Scopul este limitarea timpului petrecut de pasageri și mașini în zonă. Portul este situat chiar sub marginea craterului, unde există riscul prăbușirilor de stânci în cazul unui cutremur. De-a lungul serpentinelor care duc spre port a fost stabilită o zonă de urgență ce trebuie menținută liberă permanent, iar parcarea este strict interzisă.

În portul vechi din Fira, inclusiv la instalațiile de telecabină și pe traseul pietonal care face legătura cu orașul situat pe marginea craterului, accesul este permis, cu excepția unei zone de siguranță clar delimitate. Pe drumul către Ammoudi, o zonă de coastă populară aflată sub localitatea Oia, au fost impuse controale stricte. Vehiculele private pot circula doar alternativ și sub supravegherea autorităților.

De asemenea, traseul de drumeție dintre Ammoudi și Agios Nikolaos a fost închis pentru pietoni.

În paralel, guvernul de la Atena investește aproximativ 15 milioane de euro pentru consolidarea infrastructurii și reducerea riscului de alunecări de teren. Lucrările vizează în special porturile din Fira și Athinios, dar și zonele Ammoudi și Korfos.

Măsurile rămân în vigoare până în 2027

Restricțiile impuse vor rămâne în vigoare cel puțin până în martie 2027.

Seria de cutremure din 2025 a început la sfârșitul lunii ianuarie și a atins apogeul în februarie. Cutremurul principal, produs pe 10 februarie, a avut magnitudinea de 5,3 pe scara Richter. Până la finalul lunii iunie au fost înregistrate 21.150 de seisme.

„Am avut un adevărat val de cutremure”, a declarat Vasilis Karastathis, directorul Institutului Geodinamic din Atena. „La un moment dat, am înregistrat 53 de cutremure într-o singură oră, adică unul pe minut.”

Mii de oameni au părăsit insula

Mii de locuitori au părăsit Santorini de teama unui cutremur major sau a unei erupții vulcanice. Școlile au fost închise, iar autoritățile au declarat stare de urgență. În ciuda intensității fenomenului, scenariul catastrofal nu s-a materializat: nu au existat victime și pagubele materiale au fost minore.

Seria de cutremure din Santorini este considerată astăzi unul dintre cele mai studiate evenimente seismice la nivel global. Inițial, cauzele au fost neclare.

Unii cercetători au indicat mișcări tectonice, alții activitate vulcanică. În prezent, majoritatea specialiștilor consideră că a fost vorba despre o combinație a celor două.

