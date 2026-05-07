Reguli stricte după cutremure, în Santorini

O serie de cutremure au provocat panică pe insula Santorini la începutul anului 2025. Acum, autoritățile elene au introdus măsuri de siguranță pentru a proteja populația și turiștii de eventuale riscuri viitoare.

La mai bine de un an de la încheierea activității seismice intense, viața a revenit la normal pe insula din Marea Egee, cunoscută pentru apusurile spectaculoase. Această „normalitate” include însă și conștientizarea faptului că Santorini este o insulă vulcanică, situată într-o zonă seismică activă, unde noi cutremure pot avea loc oricând, potrivit Reisereporter.

Ministerul grec pentru Criză Climatică și Protecție Civilă a emis un set de reguli de siguranță, menite să reducă riscurile asociate cutremurelor și activității vulcanice.

Ce trebuie să știe turiștii care merg în Santorini

Potrivit autorităților elene, Santorini rămâne o destinație sigură pentru turiști. Cu toate acestea, vizitatorii trebuie să țină cont de anumite restricții. Măsurile de precauție, elaborate în colaborare cu mai multe organisme științifice, vizează limitarea accesului și reguli speciale de circulație în anumite zone.

În portul Athinios, principalul punct de legătură cu feribotul, au fost introduse reguli noi de circulație pentru a reduce aglomerația la sosirea și plecarea navelor. Scopul este limitarea timpului petrecut de pasageri și mașini în zonă. Portul este situat chiar sub marginea craterului, unde există riscul prăbușirilor de stânci în cazul unui cutremur. De-a lungul serpentinelor care duc spre port a fost stabilită o zonă de urgență ce trebuie menținută liberă permanent, iar parcarea este strict interzisă.

În portul vechi din Fira, inclusiv la instalațiile de telecabină și pe traseul pietonal care face legătura cu orașul situat pe marginea craterului, accesul este permis, cu excepția unei zone de siguranță clar delimitate. Pe drumul către Ammoudi, o zonă de coastă populară aflată sub localitatea Oia, au fost impuse controale stricte. Vehiculele private pot circula doar alternativ și sub supravegherea autorităților.

De asemenea, traseul de drumeție dintre Ammoudi și Agios Nikolaos a fost închis pentru pietoni.

În paralel, guvernul de la Atena investește aproximativ 15 milioane de euro pentru consolidarea infrastructurii și reducerea riscului de alunecări de teren. Lucrările vizează în special porturile din Fira și Athinios, dar și zonele Ammoudi și Korfos.

Măsurile rămân în vigoare până în 2027

Restricțiile impuse vor rămâne în vigoare cel puțin până în martie 2027.

Seria de cutremure din 2025 a început la sfârșitul lunii ianuarie și a atins apogeul în februarie. Cutremurul principal, produs pe 10 februarie, a avut magnitudinea de 5,3 pe scara Richter. Până la finalul lunii iunie au fost înregistrate 21.150 de seisme.

„Am avut un adevărat val de cutremure”, a declarat Vasilis Karastathis, directorul Institutului Geodinamic din Atena. „La un moment dat, am înregistrat 53 de cutremure într-o singură oră, adică unul pe minut.”

Mii de oameni au părăsit insula

Mii de locuitori au părăsit Santorini de teama unui cutremur major sau a unei erupții vulcanice. Școlile au fost închise, iar autoritățile au declarat stare de urgență. În ciuda intensității fenomenului, scenariul catastrofal nu s-a materializat: nu au existat victime și pagubele materiale au fost minore.

Seria de cutremure din Santorini este considerată astăzi unul dintre cele mai studiate evenimente seismice la nivel global. Inițial, cauzele au fost neclare.

Unii cercetători au indicat mișcări tectonice, alții activitate vulcanică. În prezent, majoritatea specialiștilor consideră că a fost vorba despre o combinație a celor două.

Recent, grecii au impus măsuri stricte pentru protejarea a 251 de plaje, inclusiv amenzi de până la 60.000 de euro. Decizia este susținută de controale cu drone și se aplică plajelor din rețeaua Natura 2000.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan vorbește despre revenirea PNL la guvernare, la o zi după ce voia în opoziție: „Dacă PSD recunoaște că nu are soluții, vedem ce este de făcut”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a căsătorit în urmă cu 7 ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior, însă ce s-a aflat despre Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Chiar cireașa de pe tort
Viva.ro
S-a căsătorit în urmă cu 7 ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior, însă ce s-a aflat despre Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Chiar cireașa de pe tort
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă s-a schimbat total în pușcărie! E aranjat și zici că-i alt om! Cum arată în prezent, la 73 de ani, „monstrul din Caracal”
Unica.ro
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă s-a schimbat total în pușcărie! E aranjat și zici că-i alt om! Cum arată în prezent, la 73 de ani, „monstrul din Caracal”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
GSP.RO
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Soția văduvă a lui Mircea Diaconu, apariție impresionantă la Premiile Gopo! Distinsă, sobră, încă în doliu, Diana Lupescu a atras atenția cu un gest emoționant
Libertateapentrufemei.ro
Soția văduvă a lui Mircea Diaconu, apariție impresionantă la Premiile Gopo! Distinsă, sobră, încă în doliu, Diana Lupescu a atras atenția cu un gest emoționant
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

România aprobă 30 de cereri pentru exporturi de motorină în plină criză petrolieră. Spre ce țări vor merge carburanții
Știri România 08:50
România aprobă 30 de cereri pentru exporturi de motorină în plină criză petrolieră. Spre ce țări vor merge carburanții
Donează 3,5 la sută din impozit către Fundația Ringier și astfel îi ajuți pe micuții bolnavi. Cu ajutorul oamenilor cu suflet, mare parte dintre copiii aflați în programele fundației au fost tratați în clinici din străinătate
Știri România 08:00
Donează 3,5 la sută din impozit către Fundația Ringier și astfel îi ajuți pe micuții bolnavi. Cu ajutorul oamenilor cu suflet, mare parte dintre copiii aflați în programele fundației au fost tratați în clinici din străinătate
Parteneri
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este adevărat. M-a iubit”
Adevarul.ro
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este adevărat. M-a iubit”
Eroii de la Sevilla 1986. Ei au fost jucătorii Stelei care au făcut istorie
Fanatik.ro
Eroii de la Sevilla 1986. Ei au fost jucătorii Stelei care au făcut istorie
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Când va naște Anisia Gafton și când va avea loc nunta cu Serghei. „Trebuia de mai multă vreme să ne organizăm”
Stiri Mondene 09:02
Când va naște Anisia Gafton și când va avea loc nunta cu Serghei. „Trebuia de mai multă vreme să ne organizăm”
5 știri by Libertatea – Monden. Ce coregraf a fost prins de soție cu altă femeie, chiar în propria casă?/ De ce Gabi Tamaș a fost la un pas de divorț și ce l-a salvat?
Exclusiv
Stiri Mondene 06 mai
5 știri by Libertatea – Monden. Ce coregraf a fost prins de soție cu altă femeie, chiar în propria casă?/ De ce Gabi Tamaș a fost la un pas de divorț și ce l-a salvat?
Parteneri
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
TVMania.ro
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
Victoria, mătuşa-erou care și-a dus nepoata aflată în travaliu la spital: Mă rugam să-mi iasă poliția în faţă
ObservatorNews.ro
Victoria, mătuşa-erou care și-a dus nepoata aflată în travaliu la spital: Mă rugam să-mi iasă poliția în faţă
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Mediafax.ro
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Wowbiz.ro
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Scapi de cozile de la Giurgiu spre Grecia. Taxa de pod va putea fi plătită online
Mediafax.ro
Scapi de cozile de la Giurgiu spre Grecia. Taxa de pod va putea fi plătită online
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

CTP a făcut topul președinților României după 1989 pe criteriul răul cel mai mic. Ce loc ocupă Nicușor Dan
Politică 06 mai
CTP a făcut topul președinților României după 1989 pe criteriul răul cel mai mic. Ce loc ocupă Nicușor Dan
Ilie Bolojan vorbește despre revenirea PNL la guvernare, la o zi după ce voia în opoziție: „Dacă PSD recunoaște că nu are soluții, vedem ce este de făcut”
Politică 06 mai
Ilie Bolojan vorbește despre revenirea PNL la guvernare, la o zi după ce voia în opoziție: „Dacă PSD recunoaște că nu are soluții, vedem ce este de făcut”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Steaua – Barcelona 1986. Cum s-a câștigat, de fapt, finala pas cu pas
Fanatik.ro
Steaua – Barcelona 1986. Cum s-a câștigat, de fapt, finala pas cu pas
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea