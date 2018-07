Explozie de bucurie în Paris! Sute de mii de francezi sărbătoresc în fața turnului Eiffel, după ce Franța a devenit campioana mondială la fotbal.

A fost o finală de excepție, din care golurile nu au lipsit. „Les Bleus” s-au impus în fața Croației cu scorul de 4-2.

WORLD CHAMPIONS: Here’s how football fans in Paris reacted to France winning the #WorldCupFinal against Croatia, #FRA4-2 #CRO https://t.co/jmSwnAIN1T #tictocnews pic.twitter.com/pgxf1fKrt2

