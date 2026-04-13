Sărbătoare pe străzi și pe malul Dunării

Celebrul Podul cu Lanțuri a fost iluminat în culorile naționale, iar pe malurile Dunării zeci de mii de oameni au fluturat steaguri ale Ungariei și ale Uniunii Europene. Unii au ciocnit pahare de șampanie, în timp ce alții au dansat până târziu în noapte.

Traficul a fost blocat pe bulevardele principale, iar oamenii au coborât în stradă, oprind mașinile și transformând orașul într-o petrecere uriașă.

The energy in Budapest tonight is absolutely incredible. Unlike anything Ive seen anywhere in the world. Every bridge, metro station and street is full of celebration. Literally the entire city.

Pe strada Király, atmosfera a devenit electrizantă: șoferii și trecătorii își dădeau mâna, claxoanele răsunau constant, iar până și ambulanțele participau simbolic la celebrare.

În fața unei mulțimi impresionante adunate la Budapesta, liderul Tisza, Peter Magyar a transmis un mesaj de victorie și mobilizare.

„Am reușit. Tisza și Ungaria au câștigat aceste alegeri. Împreună, am înlocuit sistemul lui Orbán și, împreună, am eliberat Ungaria; ne-am recâștigat țara”, a spus Peter Magyar.

„Mă simt extraordinar!”

Entuziasmul susținătorilor Tisza a fost evident în fiecare colț al orașului:

„Mă simt extraordinar! Chiar extraordinar! Adică, nu m-am gândit niciodată că asta se va întâmpla cu adevărat. M-am rugat pentru asta timp de 16 ani, aşa că sunt foarte fericită”, a spus Szilvia, o susţinătoare a partidului.

În metrou au izbucnit scandări și cântece, iar oamenii strigau „s-a terminat”. În fața clădirii Parlamentului, petrecerile au continuat într-o atmosferă de tip rave.

„Este o mare sărbătoare”

Pentru mulți, momentul a fost unul așteptat de ani: „Este o mare sărbătoare. Sunt foarte fericit. Aşteptam acest moment de ceva vreme. Şi sper că noua conducere, noul prim-ministru, va fi cu adevărat un prim-ministru al tuturor maghiarilor, aşa cum a spus el”, a declarat Sandor Zoletnik.

Un grup de tineri a rezumat emoția colectivă: „Incredibil!”, „Nu pot descrie ce simt!”, „Suntem atât de fericiţi că Orban a plecat în sfârşit”, „Nu credeam că se va schimba ceva”, au spus tinerii maghiari.

Aceștia au vorbit și despre speranța pentru viitor: „Aşadar, în sfârşit, după cel puţin 16 ani, simţim că există o speranţă. Simţim că există speranţa că Ungaria poate începe să meargă în direcţia corectă”.

Prezență-record la alegerile din Ungaria 2026 și schimbare de direcție

Alegerile au înregistrat o prezență record de aproximativ 80%, semn al mobilizării fără precedent a electoratului.

Potrivit rezultatelor oficiale aproape finale, după numărarea a 98,9% din voturi, partidul Tisza a obținut peste 53% din voturi și 138 de mandate, suficient pentru o majoritate de două treimi în parlament.

Pentru mulți dintre cei prezenți în stradă, rezultatul reprezintă nu doar o schimbare politică, ci și o revenire la valorile europene și democratice.

După ani de tensiuni cu instituțiile europene, victoria opoziției este percepută ca un nou început pentru Ungaria, iar imaginile din Budapesta reflectă un sentiment colectiv de eliberare și speranță.

