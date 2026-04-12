Conform ultimelor sondaje publicate după închiderea urnelor, partidul de opoziție Tisza are șanse mari să obțină o victorie importantă, depășind formațiunea naționalistă Fidesz, condusă de Viktor Orban.

Un sondaj Median estimează că Tisza ar putea câștiga 135 de mandate din totalul de 199, ceea ce reprezintă 57% din voturi. Un alt sondaj, realizat de Centrul de Cercetare 21, plasează Tisza la 55% din voturi și 132 de mandate.

În Ungaria nu se efectuează sondaje la ieșirea de la urne, însă aceste estimări de ultim moment, realizate înainte de începerea scrutinului și publicate după închiderea secțiilor, au demonstrat în trecut o acuratețe ridicată.

Un alt aspect notabil al alegerilor din Ungaria din 2026 a fost mobilizarea masivă a electoratului, în special în mediul urban, unde rata de participare a depășit-o pe cea din zonele rurale, iar unele localități au raportat prezențe de până la 90%. În circumscripția liderului opoziției, Péter Magyar, s-a înregistrat cea mai ridicată rată de participare.

Procesul de numărare a voturilor a început imediat după închiderea urnelor. Comisiile electorale au sarcina de a sigila urnele, de a împacheta buletinele de vot neutilizate și de a întocmi procesele-verbale înainte de a trece la numărarea voturilor.

De asemenea, voturile exprimate la secțiile din străinătate sau în alte localități vor fi adăugate urnelor din cele 106 secții speciale până sâmbătă.

Rezultatele finale pe circumscripții vor fi centralizate de comisiile electorale uninominale pentru Adunarea Națională, iar rezultatele la nivel național vor fi stabilite de Comisia Electorală Națională.

