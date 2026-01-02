Mișcarea a început duminică, la Teheran

Treizeci de persoane acuzate de „tulburarea ordinii publice” au fost arestate la Teheran, a anunțat joi seară agenția Tasnim, deși niciun incident nu fusese raportat oficial de autoritățile din Capitală, în ultimele zile.

Mișcarea a început duminică la Teheran, unde comercianții au închis magazinele pentru a protesta față de hiperinflație și de declinul economic. Ea s-a extins apoi la universități și în restul țării. Joi au fost raportate ciocniri în mai multe orașe.

În Lordegan (sud-vest), două persoane au fost ucise, a raportat agenția Fars, referindu-se aparent la civili. Potrivit agenției, „manifestanții au început să arunce cu pietre în clădirile administrative, inclusiv în guvernorat, moschee, primărie și bănci”, poliția folosind gaze lacrimogene. Agenția a raportat „pagube semnificative” și arestarea mai multor persoane descrise drept „lideri”.

Aceeași sursă a anunțat ulterior trei morți și 17 răniți în Azna (vest) „în timpul ciocnirilor”, precizând că „un grup de turbulenți a profitat de o manifestație de protest (…) pentru a ataca un post de poliție”.

Iar în Hamedan (vest), „un grup de scandalagii a încercat să incendieze o moschee (…), dar actul lor a fost zădărnicit”, a raportat Tasnim.

Aceste proteste nu sunt comparabile, în acest stadiu, cu mișcarea care a zguduit Iranul la sfârșitul anului 2022, după moartea tinerei Mahsa Amini, o iraniană arestată pentru că ar fi purtat un văl nepotrivit.

„Vom ajunge în iad”

Joi, un membru al forțelor de securitate a fost ucis în timpul confruntărilor din Kouhdasht (vest), a raportat televiziunea de stat, citând guvernatorul local. Membru al Bassidj, „el apăra ordinea publică”, potrivit acestui oficial, care a raportat „aruncări de pietre” și 13 polițiști răniți.

Președintele Massoud Pezeshkian a tras joi un semnal de alarmă pentru guvernul său: „Din punct de vedere islamic (…), dacă nu rezolvăm problema mijloacelor de subzistență ale oamenilor, vom ajunge în iad”, a declarat el într-un discurs televizat.

Miercuri, o clădire guvernamentală a fost atacată în Fassa (sud), în timp ce aproape întreaga țară a primit zile libere de la autorități, care au invocat vremea rece și economiile de energie. Acestea nu au făcut nicio legătură oficială cu manifestațiile.

Astfel, Iranul intră într-un weekend prelungit care se va încheia duminică. Încă de la începutul protestelor, autoritățile au încercat să minimalizeze situația, recunoscând „revendicările legitime” legate de dificultățile economice.

Cu toate acestea, instanțele au avertizat împotriva oricărei tentative de destabilizare a companiei.

Momentul Tiananmen

„Orice încercare” de a transforma această mișcare „într-un instrument de insecuritate, de distrugere a proprietății publice sau de punere în aplicare a scenariilor concepute în străinătate va fi inevitabil urmată de un răspuns ferm (…)”, a avertizat procurorul general, Mohammad Movahedi-Azad.

La începutul acestei săptămâni, o înregistrare video care arată o persoană stând în mijlocul unei străzi din Teheran și înfruntând poliția pe motocicletă a devenit virală pe rețelele de socializare, unii oameni considerând-o un simbol al unui „moment Tiananmen”.

Joi, televiziunea de stat a denunțat videoclipul ca fiind o înscenare menită să „creeze un simbol” și a difuzat un videoclip care ar fi fost filmat dintr-un unghi diferit de camera de bord a unui polițist. Stând cu picioarele încrucișate, manifestantul rămâne impasibil, înainte de a-și acoperi capul cu jacheta. În spatele său, o mulțime aleargă pentru a scăpa de norii de gaze lacrimogene.

„Grupuri ostile din SUA și Europa”

Miercuri seara, Tasnim a raportat arestarea a șapte persoane descrise ca fiind afiliate la „grupuri ostile Republicii Islamice din Statele Unite și Europa”. Agenția a acuzat aceste persoane că au „misiunea de a transforma demonstrațiile în violențe”, fără a oferi alte detalii despre arestări.

Moneda națională, rialul, a pierdut mai mult de o treime din valoarea sa față de dolar în ultimul an, în timp ce hiperinflația subminează puterea de cumpărare a iranienilor de ani, într-o țară asfixiată de sancțiunile internaționale legate de programul său nuclear. Conform cifrelor oficiale, inflația a fost de 52% în decembrie.

