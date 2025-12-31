Gestul tânărului a devenit viral și intens dezbătut

Așezată în poziția lotus, această persoană rămâne impasibilă, cu capul plecat, înainte de a-și acoperi capul cu jacheta, în timp ce în spatele lui o mulțime aleargă pentru a se îndepărta de norii de gaz lacrimogen. În fața lui, peste douăzeci de polițiști pe motociclete, cu căști și îmbrăcați în negru, sunt opriți, unii dintre ei coborând de pe motociclete.

Aceste imagini, preluate pe rețelele sociale, în special în afara țării, evocă pentru unii internauți imaginea bărbatului care s-a confruntat cu o coloană de tancuri în piața Tiananmen din Beijing, în timpul represiunii mișcării din iunie 1989 care cerea reforme democratice.

Demonstrații masive în Iran împotriva vieții scumpe și a dificultăților economice

Conform verificărilor AFP, videoclipul a fost postat pe rețelele sociale luni, în jurul orei 13.30 GMT, în a doua zi de manifestații începute cu o zi înainte împotriva vieții scumpe în cea mai mare piață de telefoane mobile din capitala Teheran.

AFP a putut confirma că a fost filmat pe bulevardul Joumhouri, în centrul Teheranului, în apropierea centrului comercial Charsou.

De atunci, acest videoclip și capturile de ecran ale scenei au strâns mii de „like-uri” pe rețelele sociale, în special pe Instagram.

Imaginea a fost utilizată și de mai multe mass-media internaționale pentru a ilustra această mișcare spontană care denunță hiperinflația galopantă și deteriorarea situației economice din țară.

Marți, în a treia zi de proteste, studenții au mărșăluit în Teheran, precum și în Isfahan (centru), după ce comercianții și-au închis magazinele luni în Teheran pentru a denunța criza economică.

Liderul suprem iranian Ali Khamenei Foto: Profimedia
Liderul suprem iranian Ali Khamenei Foto: Profimedia

Regimul Ayatollahului Ali Khamenei, aproape de colaps

Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului în vârstă de 86 de ani, se află la conducerea țării din 1989.

Kenneth Katzman, fost analist pentru Orientul Mijlociu care a consiliat Congresul SUA timp de 31 de ani pe tema Iranului, consideră că regimul actual este pe final. Într-un interviu pentru The Sun, el a declarat: „Acestea sunt ultimele suflări ale unui regim muribund. Încă mai deține controlul nominal, dar personal cred că acest regim este practic pierdut. În acest moment, doar cei mai înverșunați susținători mai sunt alături de acest regim”.

Kenneth Katzman in locuinta sa, pe canapea, imbracat la costum
Kenneth Katzman, sursă foto: soufangroup

Opoziția este divizată

În ciuda unor imagini cu iranieni care sărbătoreau moartea oficialilor regimului, realitatea din Iran este mult mai complexă. Un sondaj din 2019 al Institutului GAMAAN arăta că 79% dintre iranieni ar vota împotriva Republicii Islamice într-un referendum liber. Cu toate acestea, situația de pe teren nu este atât de simplă, explică revista The Conversation.

Opoziţia iraniană este fragmentată, fără un lider clar recunoscut şi cu o multitudine de grupuri etnice. În acest context, Reza Pahlavi, considerat prinţul moştenitor al Iranului, a declarat că echipa sa lucrează la un viitor plan economic şi că doreşte să convoace o reuniune a unităţii naţionale care să includă activişti, disidenţi şi grupuri din întregul spectru ideologic pentru a conveni asupra principiilor tranziţiei. Forumul ar urma să întrunească lideri de afaceri, profesionişti şi experţi, a mai spus el, fără a oferi un calendar.

Pe de altă parte, diversitatea etnică și religioasă a Iranului cântărește decisiv și ea. Cu o populație de 92 de milioane de locuitori, țara are o majoritate persană, dar și minorități semnificative de azeri, kurzi, arabi și alte grupuri etnice. Din punct de vedere religios, deși majoritatea sunt șiiți, există și comunități sunite și alte minorități religioase. Această diversitate face dificilă formarea unei opoziții unite.

Libertatea a scris anterior pe larg aici despre motivele pentru care iranienii nu se revoltă împotriva regimului ayatollahului Khamenei, deși nu-l plac.

