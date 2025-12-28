„Suntem într-un război total cu Statele Unite, Israel și Europa. Nu vor ca țara noastră să reziste”, a spus Pezeshkian într-un interviu publicat pe site-ul ghidului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Potrivit lui Pezeshkian, actuala confruntare este mai complexă decât războiul convențional purtat între Iran și Irak în perioada 1980-1988.

„Acum ne înconjoară pe toate fronturile. Ne pun sub presiune, creând probleme economice, culturale, politice și de securitate”, a susținut el.

Aceste declarații sunt făcute în contextul în care Iranul se confruntă cu noi sancțiuni internaționale din cauza programului său nuclear.

Sancțiunile afectează grav economia Iranului, care se luptă cu o inflație anuală de aproximativ 42%.

În plus, de la reinstalarea lui Donald Trump la Casa Albă, acum aproape un an, președintele american a reluat politica sa de „presiune maximă” asupra Iranului inițiată în timpul primului mandat.

Tensiunile au escaladat mai ales în iunie, când Israelul, ajutat de Statele Unite, a atacat instalații nucleare, militare și civile iraniene. Potrivit regimului de la Teheran, peste 1.000 de persoane au fost ucise în acest război de 12 zile, printre care oficiali militari de rang înalt și oameni de știință în domeniul nuclear.

Iranul a ripostat cu atacuri cu rachete și drone asupra teritoriului israelian, soldate cu aproximativ 30 de morți.

Războiul de 12 zile a oprit efectiv negocierile dintre Teheran și Washington asupra programului nuclear iranian. Regimul de la Teheran a refuzat să reia discuțiile pe motiv că cererile formulate de Statele Unite sunt excesive.

Washingtonul a cerut Iranului să oprească îmbogățirea uraniului, să limiteze raza de acțiune a rachetelor sale balistice și să înceteze sprijinul pentru organizațiile teroriste regionale, cum ar fi Hezbollah și Hamas.

Iranul a respins în repetate rânduri aceste condiții sub pretextul că subminează suveranitatea și securitatea sa națională.