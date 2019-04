Ministrul Justiţiei l-a întrebat pe Augustin Lazăr despre acuzaţiile care i se aduc în spaţiul public, referitoare la faptul că nu a dispus în două rânduri eliberarea condiţionată în cazul disidentului anticomunist Iulius Filip, în anii 80.

Procurorul general al României i-a reamintit lui Tudorel Toader că și el a fost procuror înainte de 1989, iar ministrul Justiției a răspuns că nu a făcut parte din comisii de eliberări condiţionate.

Redăm dialogul dintre Augustin Lazăr şi Tudorel Toader:

Lazăr: Atât eu cât şi dumneavoastră am exercitat înainte de 1989 funcţia de procuror şi încercam să ne dăm seama cu ce se ocupă instituţia. Ei bine, în mod cert nişte procurori tineri nu făceau decât să respecte cadrul legal. Cadrul legal de la vremea aceea suportă, cum am spus şi ieri în declaraţia publică, nişte analize sub aspectul standardului etic, cum era cadrul legal făcut. Noi am respectat o lege care acum, la standardele la care …devin acum standarde europene, este vizibil că nu aveau standarde. Pentru aceea eu am şi exprimat scuze public, în numele instituţiei care a făcut, a acceptat acele practici şi regretele mele personale pentru că nişte oameni care au fost şi sunt oameni de onoare şi model pentru cum ar trebui să fie cineva să spună public adevărul. Şi de aceea, poate că eu am învăţat ceva de la ei, să spun adevărul chiar dacă deranjează pe câte cineva.

Toader: Unii spun că scuzele nu-s în numele instituţiei, ci în nume personal ar trebui să fie. Când aţi intrat în procuratură?

Lazăr: La 1 martie 1982 , am devenit procuror stagiar, până când mi-am luat examenul de capacitate, doi ani am fost procuror stagiar şi apoi am fost procuror definitiv.

Toader: Aveați drept de semnătură, da, după doi ani ?

Lazăr: Bun. După doi ani, puteam eu să repartizez…

Toader: Dreptul de semnătură când l-aţi primit?

Lazăr: Mă rog, la şase luni, dar pentru chestiuni limitate. Puneam concluzii la instanţă şi făceam nişte lucruri…

Toader: Cu precizarea că eu nu am făcut parte din comisii de eliberări condiţionate…

Lazăr: Aţi avut toate atribuţiile…

Toader: Probabil şi datorită amânării penitenciarelor. Cu precizarea că în trecutul meu profesional se poate uita oricine.

Lazăr: Şi în al meu.

Toader: Şi cu precizarea că …Din nefericire pentru dumneavoastră, l-am răscolit şi am ajuns la pasaje mai …

Lazăr: Eu zic că din fericire. Trebuie să se ştie totul, că eu sunt transparent, orice s-ar spune.

Ministrul Justiției i-a pus mai multe întrebări lui Lazăr, una dintre ele referindu-se la nerealizările mandatului său.

„În funcţiile de conducere pe care le-am deţinut, partea plină a paharului a fost mai mare decât partea goală”, a spus Lazăr, care a menţionat, totuşi, numărul în continuare mare de achitări.

De asemenea, întrebat de Tudorel Toader dacă Ministerul Public nu ar trebui să eficientizeze munca procurorilor în loc să se plângă de lipsa de personal, Lazăr a spus: „Domnule ministru, gândim la fel”.

Tot în cadrul interviului, Tudorel Toader a anunţat că va verifica oficial dacă deplasările procurorului general au costat, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public, suma de 500.000 de euro.

Recent, Augustin Lazăr a fost acuzat că a refuzat eliberarea unui disident anticomunist din închisoare. Conform site-ului luju.ro, un procuror din judeţul Alba, cu numele de Augustin Lazăr, a refuzat în două rânduri să elibereze un disident anticomunist la mijlocul anilor ’80. Într-o reacție pe Facebook, Augustin Lazăr susține că doar instanţa de judecată avea atributul de a pune în libertate condamnaţii.

