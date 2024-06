HP Baxxter și Sara s-au căsătorit civil, într-un cerc restrâns, vineri, 7 iunie, la Keitum, pe insula Sylt.

A doua zi, după cununia religioasă a urmat o petrecere cu peste 150 de invitați. Cuplul a închiriat întregul restaurant, pentru aproximativ 100.000 de euro.

„Am plâns în momentul în care mireasa a fost condusă de tatăl ei. Chiar a trebuit să lupt pentru Sara”, a declarat cântărețul.

Este a treia căsătorie a artistului și primul mariaj al tinerei sale partenere. Cei doi formează un cuplu de aproximativ un an. După câteva luni de la întâlnire, solistul i-a cerut mâna iubitei. S-au logodit în Scoția.

Aceasta este a treia și ultima mea căsătorie. Nu mai vreau nimic. I-am spus în noaptea în care ne-am întâlnit: „Ești viitoarea mea soție”. HP Baxxter:

În urmă cu doi ani, după despărțirea de Sebastian Schilde și Michael Simon, HP Baxxter, i-a cooptat în trupă pe Jay Frog și Marc Blou.

Grupul din Hamburg, adept al genurilor eurodance, techno și rave, s-a înființat în 1993. Potrivit site-ului oficial, formația a vândut mai bine de 30 milioane de copii ale celor 20 de albume ale sale, fiind premiată cu peste 100 de discuri de platină și aur.

Printre cele mai cunoscute hituri se numără „Hyper hyper”, „Move Your Ass”, „Fire”, „Nessaja”, „Maria (I Like it Loud)”, „One (Always Hardcore)”, „Hello! (Good to Be Back)” sau „The Question Is What Is The Question?”.

