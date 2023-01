Trupa germană Scooter, din nou în formulă completă. Cine sunt noii membri cu care a fost lansat ultimul single

În noua formulă, trupa germană de rave a lansat piesa „Wast Your Youth”. Iar Jens Thele, producătoul Scooter, a declarat că „are deja succes și arată că noii artiști se potrivesc perfect”.

Jay Frog a mai colaborat cu Scooter din 2002 până în 2006, inclusiv la megahitul „Nessaja”. Marc Blou este un tânăr star în ascensiune.

Marc Blou, H.P. Baxxte, pe numele lui real Hans Peter Geerdes și Jay Frog (de la stânga).

Grupul din Hamburg, adept al genurilor eurodance, techno și rave, s-a înființat în 1993. Potrivit site-ului oficial, formația a vândut mai bine de 30 milioane de copii ale celor 20 de albume ale sale, fiind premiată cu peste 100 de discuri de platină și aur.

Printre cele mai cunoscute hituri se numără „Hyper hyper”, „Move Your Ass”, „Fire”, „Nessaja”, „Maria (I Like it Loud)”, „One (Always Hardcore)”, „Hello! (Good to Be Back)” sau „The Question Is What Is The Question?”.

Foto: EPA

