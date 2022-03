„Se împrumută pentru a-și crește copiii”. Cercetătorii de la stat, plătiți parțial de două luni și jumătate. Cum explică ministrul Boloș

Dr. Lucian Pintilie, directorul științific al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM), spune că este o problemă organizatorică în cadrul Ministerului Cercetării, deoarece situația se repetă an de an.

„Se eliberează greu fondurile pentru programele de cercetare. Deși sunt bani prevăzuți în buget, cash-ul ajunge târziu. Aveam promisiuni că din 15 martie încep plățile, dar până acum nu știu să se fi făcut. Anul trecut s-a argumentat că se reorganizase ministerul. Și pentru anul acesta se pot găsi scuze: că au fost interimate până a venit un ministru plin, că secretarii de stat nu se știe exact ce atribuții au și semnează mai greu acte. Dar asta aș fi înțeles pentru luna ianuarie, nu și pentru restul perioadei”, a declarat, miercuri, Lucian Pintilie pentru Libertatea.

Lucian Pintilie afirmă că nu se poate ști exact numărul celor care nu și-au primit complet salariile, deoarece totul depinde de politica fiecărui institut de cercetare.

„Unele au luat credite de subzistență, să le zic așa, de la bănci și au plătit salariile garantând cu sumele ce urmau să le primească. Cele mai afectate sunt institutele mici, care nu au ce garanții să depună”, mai arată acesta.

„Unii au fost plătiți total, alții, mai puțin. Problema este că dacă nu vin repede banii, se intră într-o situație neplăcută și nu se va mai putea plăti niciun salariu. În plus, dobânzile la bănci trebuie plătite din activități economice separate. Eu sper ca în o zi-două să intre primii bani, înainte de plata avansului pe martie”, spune Pintilie.

Și George Epurescu, vicepreședinte al Federației Sindicale Hermes, dă vina tot pe interimatele de la minister și funcționarii care nu semnează actele.

Acesta dă ca exemplu ICECHIM – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – unde salariile au fost încasate în proporție de doar 60% și spune că, până acum, în 2022 nu s-a accesat nicio linie de finanțare de la stat.

„Am primit mesaje din partea cercetătorilor în care îmi spun că au părinți bolnavi și nu au bani să îi îngrijească sau se împrumută pentru a-și crește copiii, pentru că nu ne-am primit salariile de două luni și aproape jumătate. Sună melodramatic, dar când este trăită pe propria piele, această situație te marchează profund, este revoltătoare și un principal motiv de a părăsi această țară”, s-a plâns pe adresa redacției un cercetător, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Marcel Boloș, ministrul cercetării, inovării și digitalizării, a declarat pentru Libertatea că de luni institutele au deja acces la bani. Oficialul dă vina pe proceduri, care sunt greoaie.

Nu am putut să schimbăm procedurile, pentru că sunt niște contracte de finanțare care expiră în acest an. Sper ca de anul viitor să nu mai avem aceste probleme și să îi putem lăsa să cheltuie 1/12 din bugetul aprobat. Dar de luni, se pot face cererile de plată de către institute și își pot lua banii. În fiecare an există această problemă.

Ministrul Marcel Boloș: