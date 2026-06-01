Mașina a ajuns pe sensul opus

Potrivit Știri de Cluj, accidentul a avut loc în jurul orei 6.25. Un bărbat de 39 de ani, din județul Timiș, care conducea un autoturism pe direcția Salatiu-Dej, se pare că ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un stâlp de beton al rețelei de electricitate.

Impactul a fost atât de puternic încât stâlpul de electricitate a fost doborât, potrivit informațiilor apărute după accident. Autoturismul a fost grav avariat, iar șoferul și copilul aflat în mașină au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital.

Șoferul nu consumase alcool

Polițiștii l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

„Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului”, au transmis polițiștii.

Ancheta continuă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE