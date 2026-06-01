Buba, care suferă de nanism și a susținut că a fost chemat să servească poporul, a fost descalificat pentru că nu îndeplinește cerința minimă de vârstă de 25 de ani pentru candidații la Adunarea Națională. Documentele oficiale și mărturiile unui fost profesor au confirmat vârsta sa reală.

Partidul Congregația Tuturor Progresiștilor (APC) a fost criticat pentru lipsa de verificări interne riguroase care au permis unui adolescent să candideze.

Într-o scrisoare oficială, Buba și-a retras candidatura, iar cazul a stârnit dezbateri privind transparența sistemului electoral din Nigeria.

Un scandal politic de proporții a izbucnit recent în Nigeria, după ce s-a aflat că un candidat pentru Adunarea Națională a mințit despre vârsta sa.

Mahmud Saddis Buba, cunoscut sub porecla „Minunea din Zaria” („Abina Al-Ajabina Zazzau”), ar fi declarat în mod eronat că are peste 30 de ani, în timp ce documentele sugerează că ar avea doar 16 ani.

Originar din Sabon-Gari, orașul Zaria, Buba, care suferă de nanism, a devenit celebru pe rețelele de socializare după ce a apărut într-un videoclip al Partidului Congregația Tuturor Progresiștilor (APC), în timpul procesului de selecție a candidaților pentru Camera Reprezentanților.

În cadrul unei declarații publice, el a susținut că s-a născut pe 2 august 1995 și că, prin urmare, are 30 de ani. Cu toate acestea, documentele apărute ulterior arată că Buba s-ar fi născut, de fapt, în 2010, ceea ce ar însemna că ar avea doar 16 ani.

„Nu este vorba despre mine, ci despre popor. Oamenii m-au chemat să le servesc interesele și o voi face”, a declarat Buba în fața membrilor partidului său.

Această frază a devenit rapid virală în segmentul nigerian al rețelelor sociale, iar tânărul a fost considerat o speranță pentru schimbarea politică din țară.

Cu toate acestea, popularitatea sa a fost de scurtă durată. Conform legii din Nigeria, candidații pentru Adunarea Națională trebuie să aibă cel puțin 25 de ani, iar dacă informațiile privind vârsta sa reală sunt corecte, Buba nu doar că nu îndeplinește această cerință, dar este încă minor, conform legislației naționale și internaționale.

Pe măsură ce au apărut noi dovezi, inclusiv fotografii ale pașaportului său internațional, documente de identificare națională și certificate școlare, toate indicând că este născut în 2010, partidul său a fost forțat să-și revizuiască poziția inițială.

Un fost profesor al lui Buba a confirmat, de asemenea, că acesta a fost elev în clasele inferioare ale școlii secundare și că are doar 16 ani.

În cele din urmă, Mahmud Saddis Buba a fost descalificat din cursa electorală din cauza suspiciunilor de falsificare a vârstei.

Într-o scrisoare adresată liderilor partidului APC, el a anunțat că își retrage candidatura. „Vă rog să acceptați această scrisoare ca o notificare oficială că îmi retrag candidatura pentru Camera Reprezentanților din circumscripția federală Sabon-Gari, cu efect imediat. Aceasta a fost o decizie dificilă, dar necesară”, a scris Buba în document.

Chiar dacă scandalul pare să se fi încheiat, în Nigeria continuă dezbaterile asupra modului în care un adolescent a reușit să treacă de verificările interne ale partidului și să devină unul dintre cei mai discutați candidați.

Unii cetățeni consideră că incidentul reflectă o lipsă de rigurozitate în procesul de verificare a documentelor, în timp ce alții sugerează că ar putea fi vorba despre un calcul politic strategic.

