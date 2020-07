Managerul Institutului ”Marius Nasta”, Beatrice Mahler, a afirmat că în ultima perioadă media de vârstă a celor internați cu COVID a scăzut. Doctorul a dat ca exemplu internările de ieri, 16 iulie, când, din 8 pacienți internați, 6 aveau sub 45 de ani.

De asemenea, doctorul a recunoscut că instituția pe care o conduce trece printr-un moment delicat. Mahler a precizat că „presiunea mare vine nu doar de la numărul mare de cazuri din București, ci și de la creșterea incidențelor din jurul Bucureștiului”.

Totodată, Beatrice Mahler a subliniat că „Marius Nasta”, deși are multe paturi, are un singur medic epidemiolog. „Și dacă aș vrea să mai angajez unul, nu am pe cine”, a mai spus managerul spitalului.

Principalele declarații făcute de Beatrice Mahler la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX

Capacitatea de internare la „Marius Nasta” a atins limita maximă atât pentru pacienții confirmați COVID, cât și pentru pacienții de la Terapie Intensivă. În acest moment, nu mai putem interna pacienți confirmați. Așteptăm rezultatele de laborator, că să vedem dacă putem face externări. Spre bucuria noastră, pacienții internați vor externarea numai dacă rezultatele de laborator ies negative

10 pacienți au solicitat externarea, indiferent de rezultatele testelor. Au plecat acasă, fiind pozitivi. Au semnat că își asumă autoizolarea și că respectă regulile la domiciliu. Majoritatea erau asimptomatici sau cu forme ușoare de boală

Suntem blocați. Prioritatea la internare pe zona de confirmați va fi pentru cei 7 pacienți internați acum ca suspecți și care au șanse mari, după simptomatologie, să se confirme astăzi

Vă dau exemplu ziua de ieri. De la zona de confirmați, din 8 pacienți internați, 6 au sub 45 de ani, adică între 30 și 45 de ani. Doar doi sunt peste 45 de ani, dar nu depășesc 60. Media de vârstă scade. Beatrice Mahler, manager Marius Nasta:



Suntem într-un punct delicat. Presiunea mare vine nu doar de la numărul mare de cazuri din București, ci și de la creșterea incidențelor din jurul Bucureștiului

Dacă nu respectăm regulile și dacă nu credem că virusul este real, cu siguranță numărul cazurilor poate să crească

Avem probleme majore pe mai multe specialități, avem puțini medici de Terapie Intensivă, puține asistente de Terapie Intensivă care să fie pregătite pentru asistența pacientului, care este cu totul deosebită și avem puțini medici epidemiologi. Chiar dacă avem multe paturi, avem un singur medic. Și dacă aș vrea să mai angajez unul, nu am pe cine.

Pe cei care nu cred că există coronavirusul i-aș întreba dacă cred că există tuberculoză. Probabil, cei care nu cred în coronavirus nu au avut nici tuberculoză



Joi, 16 iulie, a fost ziua cu cele mai multe cazuri noi de coronavirus, până acum.

777 de persoane cu infecție COVID-19 au fost confirmate în 24 de ore.

Cele mai multe cazuri noi au fost în București: 111.

