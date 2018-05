Ședința la PSD. Conducerea partidului discută luni despre organizarea mitingului pentru susținerea familiei tradiționale. La ședinţa Biroului Permanent Naţional participă președintele partidului, Liviu Dragnea, președintele executiv Viorica Dăncilă precum și vicepreședintele Gabriela Firea, primarul Capitalei. Mitingul PSD ar urma să aibă loc pe 26 mai, potrivit unor surse politice. Locația ar putea fi Piața Constituției, în contextul în care social-democrații vor să aducă cât mai mulți membri la miting.

La şedinţa BPN participă preşedintele PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, secretarul general al PSD, Marian Neacşu, alţi membri ai conducerii social-democrate.

Discuţiile se vor axa, cel mai probabil, pe tema organizării unui miting pentru redefinirea familiei, dar şi pe situaţia din ultima perioadă creată de protestele, respectiv greva din Sănătate.

Liviu Dragnea a anunțat încă din aprilie că PSD organizează un mare miting pentru susținerea familiei tradiționale, care se va desfășura în luna mai, în București.

Dragnea a declarat că vor să nu mai existe niciun echivoc în privința abordării PSD. Decizia a fost luată în urma ședinței Comitetului Executiv Național care a avut loc la Palatul Parlamentului.

“Cea mai importantă decizie este cea legată de propunerea pe care am făcut-o colegilor mei să organizăm un miting mare al PSD pentru susţinerea familiei tradiţionale. Vreau să organizăm acest miting şi am luat şi astăzi decizia asta, pentru a nu mai exista niciun echivoc în abordarea pe care o are PSD pe acest subiect”, a afirmat Dragnea.

Întrebat dacă există un număr aproximativ de participanţi, în condiţiile în care s-a vehiculat cifra de un milion de oameni care trebuiau să vină la Bucureşti, Dragnea a spus: “Va fi un miting mare.