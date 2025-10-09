Ce spune șeful Armatei despre posibilitatea unui atac rusesc asupra României

Șeful Statului Major al Apărării spune că probabilitatea ca Rusia să lanseze un atac asupra țării noastre este una mică, însă spune că „nu este exclus”, iar ca militari aceștia „nu pot să excludă toate variantele”.

„Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus și noi, ca militari, nu putem să excludem toate variantele. (…) Rusia întotdeauna a avut acțiuni sub steag fals, întotdeauna a apăsat pe accelerația războiului hibrid, a folosit narative de domeniul celor despre care am discutat.

Deci Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile, în primul rând acela de a distruge Ucraina și a capacității de rezistență a societății ucrainene. Eu nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct, sau nu în perioada imediat următoare”, a explicat generalul Gheorghiță Vlad, pentru sursa citată mai sus.

Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc

Generalul a fost întrebat și cât ar putea rezista România în fața unui atac rusesc. Generalul Gheorghiță Vlad este de părere că țara noastră are capacitatea să se apere într-o astfel de situație și ar putea să reziste la fel de mult ca Ucraina în eventualitatea unui conflict. Șeful Statului Major al Apărării a subliniat importanța pregătirii populației.

„Avem nevoie de o populație pregătită pentru apărare, o industrie națională capabilă să sprijine efortul de război și un plan coerent pentru combaterea dezinformării. (…) Dacă avem aceste trei elemente, o națiune poate să reziste, are capacitatea de a respinge un eventual agresor (…) Nu știu de ce punem în discuție această problemă, pentru că avem o situație de securitate foarte bună, avem parteneri pe care ne bazăm, s-au făcut pași foarte mari în dezvoltarea economică a României”, a mai precizat el.

În încheierea interviului, generalul și-a exprimat încrederea în capacitatea de apărare a țării: „Ca român, ca militar, eu sunt convins că România are capacitatea”.

Cooperarea cu NATO este extrem de importantă pentru România

Generalul Gheorghiță Vlad a menționat existența unui plan regional de apărare, precizând că membrii Alianței sunt oricând dispuși să acorde sprijin statelor partenere în cazul în care ar exista un conflict.

„Există un plan regional, avem comandamente regionale stabilite pentru diferite scenarii, avem forțe alocate, sunt cele opt battle-group-uri stabilite, concurs de formare pentru al nouălea battle-group.

Națiunile sunt pregătite tot timpul să acorde tot sprijinul țării gazdă, să asigure toate forțele și mijloacele, avem foarte multe înțelegeri privind mobilitatea militară”, a mai precizat șeful Armatei, în timpul interviului.

La începutul acestui an, locul prin care Rusia poate să atace România a fost dezvăluit de militarii francezi. Hărțile militare au fost actualizate într-un moment în care NATO și-a revizuit planurile de apărare pentru a contracara amenințarea rusă.

Totodată, rezoluția antidrone a fost adoptată joi, iar Parlamentul European denunță războiul hibrid al Rusiei și încurajează doborârea „amenințărilor aeriene”.

Cine sunt persoanele care vor primi ordin de chemare în București și Ilfov

În perioada 12-20 octombrie, Bucureștiul și Ilfovul vor găzdui programul Mobex, un exercițiu de mobilizare care nu a mai avut loc în Capitală din 2013. Persoanele care vor primi ordin de chemare sunt, în general, bărbați cu vârste între 47 și 48 de ani, care au efectuat serviciul militar obligatoriu înainte de 2007, când acesta a fost suspendat.

„O să li se facă o vizită medicală preliminară pentru activitate, o parte din ei vor fi echipați, vor primi armamentul din dotare, toate mijloacele de protecție, vor fi instruiți corespunzător din punct de vedere al securității”, a mai explicat șeful Armatei.

Participanții vor fi înregistrați la centrele militare zonale sau județene și vor trece printr-o vizită medicală preliminară. Unii vor fi echipați și vor primi armament și echipament de protecție. Durata exercițiului va fi de 7-10 zile, dar fiecare participant va petrece maxim 24 de ore în postura de militar.

