Instalat de câteva zile în urma concursului pe funcție, șeful Serviciului Rutier din cadrul Poliției Județene Vaslui a scăpat ca prin minune doar cu o fractură la degetele de la o mână după ce a fost implicat într-un grav accident rutier petrecut pe drumul național DN 15, în județul Neamț.

Pasionat de motoare, comisarul Sergiu Anton se ducea cu motocicleta la o acțiune a unui club moto unde urma să vorbească despre riscurile de accidente a celor care merg pe două roți. La un moment dat, pe raza localității Baratca, polițistului i-a apărut în față un camion a cărui șofer, un bărbat de 63 de ani, a ieșit de pe un drum lăturalnic, fără să se asigure. Realizând riscul iminent de a se strivi de acea mașină, comisarul Anton a dat drumul la ghidonul motocicletei și a sărit efectiv peste cabina camionului, aterizând în bena acestuia unde, în timp ce s-a rostogolit, și-a rupt câteva degete de la o mână.

'În momentul în care am realizat că nu am timp să frânez în siguranță, am luat decizia să mă desprind de motocicletă, ceea ce, de altfel, se face în situații critice. Am studiat aceste lucruri pentru că motociclismul îl fac din pasiune. Dar, orice pasiune are riscurile ei, iar orice motociclist, se spune, că trebuie să cadă măcar odată și să sufere leziuni. Norocul meu a fost că nu aveam nici viteză foarte mare, probabil 40-50 km/oră. Oricum, pot să spun că Dumnezeu m-a luat în brațe și m-a pus în acea benă', a declarat, duminică, în exclusivitate pentru Libertatea comisarul Sergiu Anton.

Motocicleta s-a rupt în două. Șoferul camionului a intrat în comă alcoolică

Dacă șeful Serviciului Rutier Vaslui a scăpat cu acele leziuni la o mână, motocicleta sa, în urma coliziunii cu camionul, s-a rupt în două. Chiar dacă impactul a fost unul foarte puternic, șoferul camionului nu a realizat, din cauza stării avansate de ebrietate în care se afla, că este implicat într-un accident astfel încât și-a continuat drumul.

În consecință, comisarul Anton, aflat în benă, a început să bată în geamul de la cabină, abia atunci fiind auzit de cel de la volan, care a oprit. Șeful polițiștilor rutieriști din Vaslui a fost preluat de o ambulanță și transportat la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, unde, în urma investigațiilor medicale, i-a fost pusă mâna în ghips. Tot la unitatea medicală a ajuns și șoferul camionului, însă pentru recoltarea de probe biologice de sânge. Din cauza stării avansate de ebrietate în care se afla, bărbatul de 63 de ani a intrat în comă alcoolică. De altfel, în urma testării cu aparatul alcooltest la locul accidentului, s-a constatat că avea p alcoolemie de 0,74 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Colegii din Neamț ai comisarului Sergiu Anton, care va fi suspus și unei intervenții chirurgicale la degetele rupte, au întocmit dosar penal pe numele șoferului camionului pentru vătămare corporală din culpă și conducere în stare de ebrietate peste limita legală.