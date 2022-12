PNL Galaţi a votat sâmbătă, 10 decembrie, propunerea preşedintelui organizaţiei, deputatul George Stângă, de excludere a UDMR de la guvernare. Rezoluţia se numeşte „Guvernare românească pentru români” şi „sancţionează acţiunile şi atitudinea antiromâneşti de care au dat dovadă liderii UDMR”, se arată pe pagina de Facebook a PNL Galaţi.

„Acțiunile liderilor UDMR, dar și ale unor miniștri ai acestei formațiuni nu pot să rămână nesancționate. Nu putem să ne facem că nu vedem sfidarea pe care o afișează la adresa românilor. Suntem în situația în care trebuie să punem pe primul plan interesele românilor, indiferent de etnie, nu ale unui grup de cetățeni”, a spus George Stângă, liderul PNL Galați.

„După ultimele evenimente, pe care eu cel puțin le consider absolut revoltătoare și jignitoare la adresa poporului român, consider că UDMR nu mai are ce căuta la guvernare. PNL este partidul românilor! Este partidul unirii românilor, al modernizării României! Nu putem ca tocmai noi să acceptăm să fim jigniți la noi în țară de către cei care ar trebui să ne fie parteneri”, a adăugat el.

Cererea PNL Galați a venit după discursul deputatului UDMR, Csoma Botond, care a spus în Parlamentul României că „liderii politici și religioși ai românilor ardeleni știau foarte bine că Ardealul nu era numai românesc, ci și unguresc, săsesc și evreiesc”. Potrivit lui George Stângă, acesta „este un afront la adresa noastră ca națiune! Ardealul niciodată nu a fost pământ unguresc!”.

Recomandări NOI DEZVĂLUIRI. Serviciile secrete, amestecate în Curtea Constituțională a României. Colonel SPP: „Noi o vom putea alege președinte pe Livia Stanciu”

Totodată, liderul PNL Galați a criticat și gesturile ministrului UDMR al mediului, Tanczos Barna, cel care la finala Cupei României la hochei pe gheață a intonat imnul Ținutului Secuiesc, și care a apărut într-o fotografie în echipamentul naționalei de hochei pe gheață a Ungariei.

Stângă a mai precizat că cererea de scoatere a UDMR de la guvernare se bazează și pe faptul că CNI, instituție aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării condus de Cseke Attila, „blochează programele destinate primăriilor din țară”.

Pe 2 decembrie, filiala Satu Mare a partidului condus de Nicolae Ciucă a cerut același lucru. Președintele PNL Satu Mare, Adrian Cozma, a transmis atunci că „UDMR nu mai poate reprezenta statul român”, în contextul în care liderii acestei formațiuni nu au transmis „niciun fel de mesaj” de Ziua Națională a României, dar și după afirmațiile lui Csoma Botond despre Ardeal.

