Șeful statului a participat luni și marți în Egipt, la Sharm El-Sheikh, la summitul implementării climatice, care va avea loc în contextul celei de a 27-a Conferinţe a Părţilor Convenţiei-Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP27).

Unul dintre obiectivele principale ale COP27 vizează adaptarea la schimbările climatice, urmărindu-se atingerea progreselor extrem de necesare pentru a spori reziliența internațională la schimbările climatice și pentru a ajuta comunitățile cele mai vulnerabile să se adapteze.

Klaus Iohannis a participat, marți, la masa rotundă pe tema „Schimbările climatice și sustenabilitatea comunităților vulnerabile”, iar în cadrul dezbaterii șeful statului a subliniat că aceste comunități vulnerabile sunt adesea cele mai afectate de schimbările climatice și a evidențiat că acest aspect nu ar trebui neglijat în procesul de adaptare la schimbările climatice și în eforturile de a proteja cetățenii de consecințele acestora.

