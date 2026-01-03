„Această invazie reprezintă cea mai mare atrocitate pe care a suferit-o ţara”, a declarat Vladimir Padrino López.

Maduro se lăuda cu o armată de peste 8 milioane de oameni

În noiembrie 2025, Vladimir Padrino Lopez anunța o „desfășurare masivă” de forțe terestre, maritime, aeriene, fluviale și de rachete, precum și a milițiilor bolivariene în întreaga țară.

Nicolas Maduro susținea în septembrie că peste opt milioane de oameni s-au înrolat pentru a apăra Venezuela și a sugerat că ar putea forma o miliție de această dimensiune, cifră contestată pe scară largă de experți.

Un raport publicat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS) notează că Venezuela are 123.000 de soldați activi, plus 220.000 de membri în milițiile bolivariene și 8.000 de rezerviști.

Venezuela deține teoretic echipamente militare avansate. Pe lângă cele aproape 20 de avioane de vânătoare Suhoi achiziționate din Rusia în 2006, Venezuela mai dispune și de o duzină de avioane americane F-16 din anii 1980, pe când Caracasul era un aliat regional major al Washingtonului.

Cu toate acestea doar câteva dintre aceste aeronave de luptă ar fi funcționale în prezent.

Armament din Rusia, Iran și China

De asemenea, Nicolas Maduro anunța, anul trecut, că armata venezueleană a desfășurat 5.000 de rachete antiaeriene de tip Igla-S de fabricație rusească în „poziții cheie de apărare aeriană”.

Igla-S sunt sisteme portabile de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune capabile să doboare rachete de croazieră, drone, elicoptere și aeronave care zboară la altitudine joasă.

Venezuela deține și transportatoare blindate VN-4 de fabricație chinezească, iar, în ultimii ani, a devenit singura țară sud-americană înarmată cu drone de atac, Antonio Jose de Sucre 100 și 200 (ANSU-100 și 200), fabricate în Venezuela, dar derivate din versiunile modernizate ale dronelor iraniene.

Venezuela a mai primit din Iran aeronave de atac Peykaap-III, echipate cu lansatoare de rachete antinavă.

În plus, potrivit deputatului rus Aleksei Juravliov, sisteme de rachete sol-aer Panțîr-S1 și Buk-M2E au fost transportate anul trecut la Caracas.

Pentru apărarea antiaeriană, Venezuela mai deține sisteme de rachete Buk, instalate în jurul Caracasului, dar și sistemele învechite de rachete sol-aer Peciora, fabricate în Rusia, în anii 60.

Două opțiuni, în caz de intervenție terestră

În cazul unei intervenții terestre a armatei americane în teritoriul venezuelean, regimul Maduro are două opțiuni de răspuns.

O opțiune se referă la lupta de gherilă. Oficiali de rang înalt dee la Caracas au menționat public posibilitatea unei „rezistențe prelungite”, fără a intra în detalii.

Această opțiune implică, cel mai probabil, desfășurarea unor mici unități militare în peste 280 de locații pentru a efectua ulterior operațiuni de sabotaj și activități de gherilă.

A doua strategie prevede transformarea țării într-o anarhie. Potrivit surselor, această strategie presupune provocarea de tulburări prin intermediul spionilor și susținătorilor înarmați ai regimului în scopul de a face din Venezuela un „stat imposibil de guvernat”.









