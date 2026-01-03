Ce este Sunshine Saturday

În Marea Britanie, ziua de 3 ianuarie, cunoscută drept Sunshine Saturday, este considerată cea mai aglomerată zi din an pentru achiziționarea pachetelor turistice. Specialiștii avertizează că prețurile pot crește rapid.

Cu toate acestea, planificarea inteligentă poate face diferența între o vacanță scumpă și una accesibilă.

Gavin Lapidus, directorul companiei de vacanțe eShores, a explicat cum poți economisi bani în 2026, oferind o serie de sfaturi utile pentru călători, potrivit Daily Mail.

Rezervarea bagajelor din timp face diferența

Primul sfat al expertului este să fie rezervate bagajele din timp.

„Rezervarea în avans a unui bagaj de 10 kg costă în jur de 35 de lire sterline (n.r. 205 lei), comparativ cu peste 65 de lire sterline (380 lei) la check-in, economisind 30 de lire sterline (175 lei) per bagaj”, spune Gavin Lapidus.

Pe lângă costuri mai mici, rezervarea anticipată garantează și spațiu pentru bagaj, reducând stresul din aeroport.

Zborurile din timpul săptămânii sunt mai ieftine

Un alt truc simplu este alegerea zilelor potrivite pentru plecare.

„Zborurile cu plecare de luni până miercuri sunt de obicei cu 40–50 de lire sterline (235-295 lei) mai ieftine per bilet decât călătoriile de weekend”, explică expertul.

În plus, aeroporturile sunt mai puțin aglomerate, iar riscul întârzierilor este mai mic.

Contrar percepției populare, așteptarea ofertelor last minute nu este întotdeauna avantajoasă.

„Rezervarea cu una până la trei luni înainte poate economisi până la 25% față de tarifele de ultim moment”, spune Lapidus.

Pentru călătoriile pe distanțe lungi, el recomandă rezervarea cu 10–11 luni în avans, unde economiile pot ajunge la 30%.

Flexibilitatea aduce reduceri mari

Alegerea unor aeroporturi alternative poate reduce semnificativ costurile.

Folosirea opțiunii „aeroporturi din apropiere” poate aduce economii între 10% și 70%, dar și transferuri mai rapide la destinație.

De asemenea, expertul recomandă biletele dus-întors.

„Două bilete dus pot costa cu 110–160 de lire sterline mai mult decât un bilet dus-întors”, avertizează acesta.

Gavin Lapidus subliniază importanța alertelor de preț și a instrumentelor online.

„Alertele de preț și instrumentele browserului pot debloca economii de 40 până la 90%”, spune el, menționând că unele zboruri internaționale dus-întors pot coborî sub 120 de lire sterline (700 lei).

Expertul concluzionează că începutul anului este esențial pentru rezervări avantajoase.

„Planificarea din timp și utilizarea instrumentelor inteligente pot economisi călătorilor sute de lire sterline, mai ales în perioadele de vârf ale rezervărilor”.

El mai adaugă: „Sunshine Saturday (Sâmbăta însorită) este momentul perfect pentru a obține cele mai bune oferte înainte ca cererea să împingă costurile mai sus”.

