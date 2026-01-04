Reacțiile internaționale au curs după atacul SUA din Carcas, capitala Venezuelei, și capturarea președintelui Maduro, iar pozițiile au fost diferite în funcție de interesul părților:

Vicepreședinta lui Maduro, Delcy Rodríguez, a fost numită președinte interimar, dar miza rămâne dacă Trump va putea colabora cu ea. Ellis subliniază că liderii din guvernul lui Maduro ar putea avea dificultăți în a-i oferi ceea ce dorește Trump, inclusiv coordonarea pe teme precum petrolul, însă capturarea președintelui ar putea stimula aliații acestuia să coopereze cu SUA și să caute eventuale acorduri.

Evan Ellis, fost consilier al SUA pentru politica față de Venezuela, a declarat pentru BBC că situația leadership-ului venezuelean rămâne incertă și că administrația Trump pare să intre într-o „nouă perioadă de negocieri coercitive”, mai degrabă decât într-o tranziție imediată către democrație.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află în Rusia, au declarat sâmbătă pentru Reuters patru surse familiarizate cu mișcările sale, după ce președintele Donald Trump a afirmat că președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane în urma unui atac asupra țării.

Administrația pentru Controlul Drogurilor (Drug Enforcement Administration – DEA) este o agenție aflată în subordinea Departamentului de Justiție al Statelor Unite , responsabilă cu aplicarea legilor și reglementărilor privind substanțele controlate. Misiunea sa este de a reduce disponibilitatea drogurilor ilegale atât pe piața internă, cât și la nivel internațional. De asemenea, DEA acționează pentru destructurarea organizațiilor de trafic de droguri și colaborează cu alte agenții guvernamentale în combaterea infracțiunilor asociate drogurilor. Agenția a fost înființată în anul 1973.

Starlink oferă servicii gratuite de internet de mare viteză populației din Venezuela până pe 3 februarie, asigurând conectivitate continuă, a anunțat Musk pe contul său de X.

Timp de mai multe luni, serviciile secrete americane l-au monitorizat pas cu pas pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro . Potrivit informațiilor prezentate de oficiali militari americani, o echipă restrânsă, care includea și o sursă din interiorul guvernului de la Caracas, știa unde doarme liderul venezuelean, ce mănâncă, cum se îmbracă și chiar detalii despre animalele sale de companie, scrie BBC într-un amplu reportaj.

Camera Constituțională a Curții Supreme de Justiție a decis sâmbătă ca Delcy Rodríguez să preia funcția de președinte interimar al Venezuelei, ca urmare a capturării lui Nicolás Maduro, relatează El Nacional.

Maduro și soția sa, duși într-o închisoare celebră

Avionul în care se aflau Nicolas Maduro și soția lui a aterizat, sâmbătă, în New York. Se presupune că luni va avea loc un proces împotriva celor doi în statul american.

Între timp vor fi duși la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, o închisoare celebră pentru că acolo au fost închiși vedetele Sean „Diddy” Combs și R Kelly.

Close up video of Nicolás Maduro being escorted out of a plane by US authorities in New York.





Au aterizat la baza Gărzii Naționale Aeriene Stewart

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa au ajuns la baza Gărzii Naționale Aeriene Stewart, la nord de New York City, sâmbătă după-amiază, la câteva ore după capturarea lor în timpul unei operațiuni militare americane în Caracas.

Looks like Maduro and his wife are having a tough day today

Zâmbitor și aparent resemnat

Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați peste noapte de la domiciliul lor din Caracas. Au fost transportați la nava de război USS Iwo Jima înainte de a fi duși cu avionul la New York pentru a se confrunta cu acuzații penale.

Liderul venezuelean capturat a fost văzut purtând haine gri, în cătuşe, în timp ce era escortat de mai mult de o duzină de agenţi federali îmbrăcaţi în negru. Într-o altă imagine, Maduro, într-un hanorac bleu, a fost văzut zâmbind, arătând două degete mari în sus, aparent părând resemnat cu ceea ce se întâmplă. Liderul de la Caracas poartă un fes pe cap, șosete albe și este încălțat cu papuci.

„Nicolas Maduro a avut șansa lui”

Cilia Flores, soția sa, apare într-o filmare la coborârea din avion. Vizibil nedumerită, cu o jachetă kaki și glugă pe cap, aceasta așteaptă, înconjurată de forțe americane, ca soțul său să fie coborât din avion.

First photos and video of Venezuelan dictator Nicolás Maduro have been released following his capture.



In one photo, Maduro was seen giving a double thumbs up.



Maduro is reportedly now heading to the Metropolitan Detention Center in Brooklyn.

Ce acuzații li se aduc

Între timp, Casa Albă a publicat un scurt mesaj pe rețeaua X: „Nicolas Maduro a avut șansa lui — până când nu a avut-o. Administrația Trump îi va apăra întotdeauna pe cetățenii americani împotriva tuturor amenințărilor, externe și interne”.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că președintele venezuelean Nicolás Maduro și soția sa au fost puși sub acuzare în districtul sudic al New Yorkului, fiind acuzați de infracțiuni extrem de grave.

Potrivit acesteia, Maduro este acuzat de conspirație de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru folosirea acestora împotriva Statelor Unite.

Bondi a afirmat că cei doi „vor înfrunta întreaga furie a justiției americane pe teritoriul american, în instanțele americane”, mulțumind totodată militarilor americani pentru „misiunea extrem de reușită” care a dus la capturarea celor doi presupuși traficanți internaționali de droguri.





