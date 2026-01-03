Funcții importante pentru membrii familiei

După mărturia lui Yazenky Lamas, Statele Unite urmau să o acuze pe Flores de trafic de droguri și corupție, au declarat pentru Reuters patru persoane familiarizate cu ancheta Primei Doamne. Este vorba dspre o tranzacție de cocaină dejucată, care a dus la condamnarea a doi dintre nepoții lui Flores, în SUA.

Fostul bodyguard a declarat că Flores era la curent cu traficul de cocaină pentru care cei doi nepoți ai săi au fost condamnați de o instanță americană. Ea și-a folosit, de asemenea, poziția privilegiată, a spus el, pentru a recompensa membrii familiei cu funcții importante și bine plătite în guvern, o acuzație de nepotism susținută și de alte persoane.

Washingtonul l-a acuzat pe Maduro și cercul său că au jefuit Venezuela de miliarde de dolari. Dar nu este clar câtă avere personală dețin el și Flores. Nici președintele, nici Prima Doamnă nu dezvăluie declarații de venit sau alte documente referitoare la finanțele personale.

Active de 1 milard de dolari, confiscate

După ce procurorii americani l-au pus sub acuzare pe Maduro, Departamentul de Justiție a declarat că a confiscat active de peste 1 miliard de dolari aparținând a zeci de inculpați legați de acest caz. Acuzațiile nu au detaliat aceste active și nici nu au specificat cine le deține.

Flores este o strategă și o influență importantă în partidul socialist aflat la guvernare. A devenit cunoscută inițial ca parlamentară și confidentă a lui Hugo Chávez, predecesorul și mentorul lui Maduro. Nu deține un rol oficial în cabinetul lui Maduro. Cu toate acestea, ancheta împotriva ei subliniază vasta influență pe care o exercită, în special în a-l ajuta pe Maduro să-și depășească rivalii din interiorul și din afara Venezuelei.

Pe lângă Lamas, Reuters a intervievat peste 20 de persoane din cercul de apropiați ai lui Flores. Acestea o prezintă ca pe o politiciană vicleană și discretă, care jongla cu o mare parte din puterea soțului ei, cerând informări importante chiar și în fața președintelui și negociind personal cu emisari străini, legislatori rivali și alții.

„Flores a fost mereu în spatele cortinei, trăgând sforile”, a declarat una dintre persoanele intervievate.

A negociat cu SUA

Ea a solicitat concesii în negocierile cu Statele Unite. Potrivit a cinci persoane familiarizate cu discuțiile, Flores a instruit intermediarii să ceară emisarilor americani eliberarea nepoților ei închiși în SUA, în schimbul a șase directori de la Citgo Petroleum Corp, unitatea de rafinare americană a companiei petroliere de stat din Venezuela.

Directorii, arestați de Venezuela în 2017 și acuzați de delapidare, sunt considerați pe scară largă de activiștii pentru drepturile omului și de mulți membri ai comunității de afaceri drept prizonieri politici. Acea propunere a eșuat.

Dar Washingtonul cunoaște influența lui Flores. „Probabil este cea mai influentă figură în afară de Maduro”, a declarat pentru Reuters Fernando Cutz, consilier senior al Casei Albe pentru America Latină în primul an de mandat al lui Trump.

A copilărit într-o baracă

Flores s-a născut pe 15 octombrie 1956, în Tinaquillo, un oraș mic din nord-vestul Venezuelei. Fiind cea mai mică dintre șase frați, locuia într-o casă din cărămidă de lut. Tatăl ei era vânzător și călătorea în orașele din apropiere pentru a vinde diverse mărfuri. Încă din copilărie, ea și familia ei s-au mutat la Caracas, capitala Venezuelei.

Elevă bună, Flores s-a înscris la universitate și a studiat dreptul penal. Acolo l-a întâlnit pe Maikel Moreno, un prieten pe viață și un avocat pe care avea să-l ajute în cele din urmă să devină președintele Curții Supreme a Venezuelei. Moreno, un aliat al lui Maduro și o figură controversată, a fost unul dintre cei puși sub acuzare de Washington.

Ca studentă, Flores a arătat puțin interes pentru politică, potrivit unor persoane care o cunoșteau. A lucrat cu jumătate de normă la o secție de poliție, transcriind declarațiile martorilor și s-a căsătorit cu un iubit de multă vreme, un detectiv de poliție, cu care a avut trei băieți. După ce și-a obținut diploma în drept, a lucrat cea mai mare parte a următorului deceniu ca avocat pentru o firmă privată.

„Cilia te place sau te urăște”

În 1989, valul de revolte care au zguduit Caracasul au trezit în Flores ceea ce ea a descris ulterior drept o „chemare revoluționară”. După lovitura de stat eșuată în 1992, s-a oferit să fie avocatul lui Hugo Chavez, când acesta se afla în închisoare. Așa l-a cunoscut pe Maduro, un lider de sindicat, aliat apropiat al lui Chávez. Maduro a spus că a fost atras de „caracterul ei înflăcărat”. Ambii erau în proces de divorț de soții lor și, în cele din urmă, au devenit un cuplu.

În 2012, Chávez a numit-o pe Flores procuror general. Ea a deținut funcția până în martie 2013, când Chávez a murit. Maduro, pe atunci vicepreședinte, a câștigat alegerile și a devenit președinte al Venezuelei. Câteva luni mai târziu, în iulie 2013, Maduro s-a căsătorit oficial cu Flores.

În calitate de primă doamnă, Flores și-a făcut inițial simțită prezența în moduri mărunte. A comandat mobilier nou, perdele și o reamenajare a Palatului Miraflores, au spus foștii consilieri. Curând, a început să joace un rol mult mai important, implicându-se inclusiv în deciziile politice ale țării.

„Cilia te place sau te urăște”, spunea un fost consilier al lui Maduro. „Nu stă la discuții, e o persoană dură.”

Mai multe explozii puternice și zgomote asemănătoare cu cele produse de avioanele care survolează zona au fost auzite sâmbătă la Caracas, potrivit jurnaliștilor CNN și AFP prezenți în capitala Venezuelei.

Președintele american Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că liderul țării, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară.

Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunțat că președintele Venezuelei, Nicolás Maduro Moros, și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare în districtul sudic al statului New York. Dosarul vizează acuzații extrem de grave, legate de trafic de droguri și folosirea armelor de război, anunță BBC.







