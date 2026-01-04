Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Rezultatele loto din 4 ianuarie 2026:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49: 

Report de peste 13,14 milioane de lei la 6 din 49 la tragerea loto din 4 ianuarie 2026

Astfel, la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Pe 9 noiembrie a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49. Acesta a fost în valoare de aproximativ 49 milioane de lei (aproape 9,8 milioane de euro), iar biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.

Primul mare premiu câștigat în 2025 la Loto 6/49 a fost pe 11 mai 2025, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei (aproape două milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat atât online, cât și la o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc, iar acest câștig a fost al doilea premiu de categoria I din acel an la Loto 6/49.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
Elle.ro
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
gsp
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
GSP.RO
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
GSP.RO
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Soluția unui specialist în drept pentru ca referendumul din justiție propus de Nicușor Dan să aibă efecte. „Orice altă discuție este sterilă”
Știri România 07:00
Soluția unui specialist în drept pentru ca referendumul din justiție propus de Nicușor Dan să aibă efecte. „Orice altă discuție este sterilă”
Profesoara din Sibiu care a renunțat la învățământul clasic pentru a-i învăța altfel gramatica pe copii
Știri România 03 ian.
Profesoara din Sibiu care a renunțat la învățământul clasic pentru a-i învăța altfel gramatica pe copii
Parteneri
Lovitură fulger a SUA la Caracas: cum a fost „decapitat” regimul Maduro într-o jumătate de oră
Adevarul.ro
Lovitură fulger a SUA la Caracas: cum a fost „decapitat” regimul Maduro într-o jumătate de oră
Țările exotice în care s-au plimbat parlamentarii români în 2025. Cine sunt aleșii care au ajuns în Australia, Vietnam sau Etiopia pe bani publici
Fanatik.ro
Țările exotice în care s-au plimbat parlamentarii români în 2025. Cine sunt aleșii care au ajuns în Australia, Vietnam sau Etiopia pe bani publici
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
Elle.ro
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Cum au apărut Adina Alberts și Viorel Cataramă la petrecerea de Anul Nou. Soția omului de afaceri a îmbrăcat o rochie strălucitoare
Stiri Mondene 03 ian.
Cum au apărut Adina Alberts și Viorel Cataramă la petrecerea de Anul Nou. Soția omului de afaceri a îmbrăcat o rochie strălucitoare
Ce a pățit Jorge în vacanța în Thailanda: „Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră”
Stiri Mondene 03 ian.
Ce a pățit Jorge în vacanța în Thailanda: „Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Un tânăr a supravieţuit în clubul groazei din Elveţia după ce şi-a pus mâna pe cruciuliţă: focul l-a ocolit
ObservatorNews.ro
Un tânăr a supravieţuit în clubul groazei din Elveţia după ce şi-a pus mâna pe cruciuliţă: focul l-a ocolit
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Stadionul-SF din Venezuela pentru care Maduro a investit masiv timp de 10 ani » 40.000 de locuri: destinat unui alt sport, NU fotbalului
GSP.ro
Stadionul-SF din Venezuela pentru care Maduro a investit masiv timp de 10 ani » 40.000 de locuri: destinat unui alt sport, NU fotbalului
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
GSP.ro
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
Parteneri
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Mediafax.ro
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Decizia luată de selecţioner la începutul anului. Exclusiv
Fanatik.ro
Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Decizia luată de selecţioner la începutul anului. Exclusiv
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026