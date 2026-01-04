Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Rezultatele loto din 4 ianuarie 2026:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 13,14 milioane de lei la 6 din 49 la tragerea loto din 4 ianuarie 2026

Astfel, la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Pe 9 noiembrie a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49. Acesta a fost în valoare de aproximativ 49 milioane de lei (aproape 9,8 milioane de euro), iar biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.

Primul mare premiu câștigat în 2025 la Loto 6/49 a fost pe 11 mai 2025, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei (aproape două milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat atât online, cât și la o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc, iar acest câștig a fost al doilea premiu de categoria I din acel an la Loto 6/49.



