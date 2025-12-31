Fenomenul se vede peste tot: în media, în justiție, în politică, în administrație, în educație, în cultură, în sistemul de sănătate, chiar și în sport.

Peste toate acestea, poleiala de marketing și PR. Care la noi, să fim drepți, e cam ca în puseul de onestitate al lui Nuvulon: preponderent, harneală.

Țara e decuplată de realitățile din restul lumii. Trăiește în bula ei. La fotbal mai e obligată să iasă din imaginar când mai joacă naționala sau în cele câteva partide din cupele europene (când îndeobște ai noștri, vorba vine, se confruntă cu rezervele unor cluburi mari acum o jumătate de secol).

Dar justiția românească nu participă nici la întreceri cu bulgăreasca. Suntem noi și clanurile și prescrierea faptelor.

Când vine vorba despre educație, se constată analfabetismul și se trece în pasul ștrengarului mai departe. Se constată abandonul școlar masiv și se trece în pasul ștrengarului mai departe. Nu era vorba că a făcut domnul Iohannis – România Educată? A făcut-o din vorbe. Cum să te facă din vorbe și un papagal mut? Uite că la români a mers și așa.

Și mai e și Nicușor care leagănă serviciile pe genunchi, șoptindu-le cuvinte duioase. Șefi noi, profesionalism, astea? Haideți, oameni buni, unde vă credeți, în Islanda?

Și ministrul economiei s-a dat peste cap și s-a făcut ministrul apărării și încă e în funcție în ciuda unor declarații care put a rasism, peste care s-a trecut, ați ghicit, bravo, în pasul ștrengarului. Și era cel mai bun din cabinetul bolojalnic, dar nivelul lui era chiar sub cel al lui Băsescu, când se plângea soției de ce pătimește de la o ț… î… Asta e țara!

Să mergem mai departe. Unde? Aici: după aproape patruzeci de ani de proști și hoții în funcții publice s-a ajuns ca în finalul Fermei Animalelor, ca-n Orwell: nu mai știi care e porcul și care e omul. Așa și la români: nu se mai deosebește hoțul de prost. Rezumatul tranziției: intelligence vlah, practic, proști făcuți grămadă de bani, au furat, dar au și condus, dar au și sunat, dar au și scăpat…