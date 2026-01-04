Se va depune strat de zăpadă consistent

Meteorologii au emis o informare valabilă de duminică, de la ora 10.00, până marţi, la aceeaşi oră, aceasta vizând precipitaţii moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului şi viscol la munte.

„Temporar, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă în general de 10…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă consistent (20…50 cm). În zonele deluroase, precum şi în Transilvania şi în Maramureş vor predomina lapoviţa şi ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm. Vor fi precipitaţii mixte în Banat, Oltenia, Muntenia şi pe arii restrânse în Crişana, Moldova şi Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei. Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local şi temporar viscolind ninsoarea”, au transmis reprezentanții ANM.

Cod galben și portocaliu de vreme rea. Foto: meteoromania.ro

Până vineri, temporar vor fi precipitaţii în toate regiunile, iar local cantităţile de apă vor fi însemnate.

Vremea rea face ravagii în zeci de județe

O avertizare cod galben, valabilă de duminică, de la ora 10.00, până luni, la aceeaşi oră, privește judeţele Cluj, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi în unele zone ale judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Braşov, Bihor şi Arad.

Trei sferturi din țară, afectată de vremea reea. Foto: meteoromania.ro

„În intervalul menţionat, în Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi nordul Olteniei, în Carpaţii Meridionali şi Occidentali vor fi precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 15…25 l/mp şi local se va depune strat de zăpadă, la munte de 20…25 cm, iar în zonele joase de relief, de 10…20 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută”, a informat ANM.

Ninsori abundente la munte

De asemenea, de duminică, de la ora 10.00, până luni, la aceeaşi oră, este în vigoare un cod portocaliu, în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Hunedoara, unde temporar ninsoarea va fi abundentă şi se va depune strat de zăpadă de 25…30 cm (echivalent în apă de 25…30 l/mp), iar la altitudini mari vor fi rafale de 80…90 km/h, va fi viscol puternic şi vizibilitate redusă.

Se va forma ghețus

O altă avertizare cod galben va fi valabilă de luni, de la ora 10.00, până marţi, la aceeaşi oră, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Galaţi, Vrancea, Brăila, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Cluj, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi în zona montană a judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova.

Astfel, ANM anunță că pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei şi în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori şi lapoviţă, apoi mixte (ploi, lapoviţă şi pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei şi formarea de gheţuş.

Se vor acumula 10…20 l/mp şi local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10…20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3…10 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 70…85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 5 ianuarie – 1 februarie 2026. Potrivit specialiștilor, prima săptămână aduce un val de aer rece și ninsori în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale, în timp ce în sud-est, temperaturile vor fi uşor mai ridicate.

