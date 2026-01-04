Scăderea este determinată de evoluția IRCC, indicatorul utilizat pentru calcularea ratelor la creditele în lei cu dobândă variabilă acordate după anul 2019.

IRCC a scăzut la 5,68%

IRCC a ajuns la 5,68%, față de 6,06% la finalul anului trecut, deși rămâne peste nivelul înregistrat la începutul anului 2025.

Deși valoarea IRCC este anunțată la finalul anului 2025, efectele asupra ratelor vor fi resimțite abia în primul trimestru din 2026.

Indicele este recalculat la sfârșitul fiecărui trimestru și aplicat de bănci în următoarele trei luni, ceea ce înseamnă că impactul asupra ratelor apare cu un decalaj. Astfel, persoanele cu credite raportate la IRCC ar putea observa scăderi ușoare ale ratelor în primele luni din 2026.

Economiștii estimează că IRCC ar putea continua să scadă lent, pe fondul temperării inflației și al unei economii relativ stabile.

Scăderi mai consistente din 2027

Conform datelor actuale, IRCC aplicabil de la 1 aprilie 2026 ar putea ajunge în jurul valorii de 5,57%, apropiată de nivelul din vara anului 2025.

Chiar și în acest context, creditele vor rămâne costisitoare și în 2026, iar reducerile de rate vor fi treptate. Scăderi mai consistente sunt anticipate abia în 2027.

În ciuda diminuării IRCC, dobânda fixă continuă să fie cea mai avantajoasă opțiune pentru cei care intenționează să contracteze un credit.

Potrivit unui studiu realizat de o platformă de creditare, mulți români ajung să aloce aproape jumătate din salariu pentru plata ratelor.

Pentru a limita riscurile, Banca Națională a României a stabilit un grad maxim de îndatorare de 40% din venituri pentru împrumuturile în lei.