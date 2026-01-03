Vestea cutremurătoare a fost anunțată pe 1 ianuarie 2026 de către tatăl său, Daniel Logofeteasa, pe Facebook: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag! A murit!”.

Tânărul, care era originar din satul Argea, comuna Ploscuțeni, lucra de aproximativ două luni ca șofer de curierat în Germania, pentru o firmă parteneră Amazon, în apropiere de Hamburg.

Plecase din România pe 27 decembrie 2025, însă a pierdut contactul cu familia sa începând cu 28 decembrie. Pe data de 31 decembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a emis un apel public „L-ați văzut?”, în încercarea de a-l găsi. Din păcate, finalul a fost unul tragic.

Tatăl îndurerat al tânărului a povestit circumstanțele plecării lui Nelu în Germania. „Cât a fost acasă, tot a primit mesaje de la patron să nu lipsească de pe 29 de la muncă…”, a declarat Daniel Logofeteasa, citat de Ziarul de Vrancea.

Familia îl rugase să rămână acasă peste sărbători, însă acesta a ales să plece temându-se să nu își piardă locul de muncă sau să fie penalizat financiar.

Durerea familiei este cu atât mai mare cu cât Nelu-Iulian era tatăl unei fetițe de doi ani, care acum a rămas fără sprijinul părintelui său. În prezent, familia așteaptă rezultatele autopsiei pentru a afla cauza exactă a decesului.

Nelu-Iulian Logofeteasa a fost absolvent al Colegiului Tehnic «Gheorghe Balș» din Adjud, avea 1,82 metri înălțime, era născut în zodia Rac și era cunoscut drept un tânăr muncitor, dedicat familiei. Comunitatea din Ploscuțeni, dar și locuitorii din întreg județul Vrancea, sunt profund afectați de această pierdere. Mesajele de condoleanțe au curs pe rețelele de socializare, iar oamenii se mobilizează pentru a fi alături de familia Logofeteasa în aceste momente grele.

