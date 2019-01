Sarah Forsyth, acum în vârstă de 42 de ani, a povestit teribila experiență prin care a trecut într-o carte, a anunțat mirror.co.uk. La 19 ani i s-a promis un post de asistentă la un spital din Amsterdam. John Reece, britanicul care o chemase acolo, a așteptat-o pe aeroportul Schipol, a luat-o, i-a pus un pistol în gură, i-a furat pașaportul și a dus-o la locul „de muncă”.

„Din momentul în care am coborât din avion, am simțit că ceva nu e în regulă. Cuvintele «Nu face asta» îmi tot răsunau în cap”, a povestit Sarah.

Amenințată cu o armă, a ajuns într-un bordel. Ea avea „target” să se culce cu 20 de bărbați pe noapte, altfel nu scotea îndeajuns bani pentru «peștele» ei.

Un rival al șefului ei a sfârșit decapitat

Și cine nu-i aducea bani, sfârșea tragic. Sarah nu poate uita soarta unei fete din Thailanda, traficată ca și ea, care fiindcă nu-i aducea suficienți bani stăpânului, a fost dusă într-un loc părăsit și împușcată în cap. Sarah a fost martoră, pentru că toate fetele trebuiau să vadă ce li se poate întâmpla.

„Fața ei a explodat! Am stat acolo și am văzut cum glonțul i-a distrus capul. Și apoi a căzut la picioarele mele. Am vrut să țip, dar eram atât de terifiată încât n-am scos un sunet. Moartea ei a fost filmată.

Îmi apare des în coșmarurile pe care le am. Văd panica din ochii ei din momentul în care omul a ridicat pistolul și l-a îndreptat spre ea. Văd bucăți de carne caldă și de oase sărind în toate direcțiile după ce glonțul i-a nimerit capul”, a dezvăluit Sarah Forsyth în cartea „Slave Girl” (Sclava) care a fost publicată recent.

Acesta n-a fost singurul moment înspăimântător văzut de Sarah. Un rival de-al „stăpânului” ei a fost adus în fața acestuia și a fost decapitat. Sarah nu poate uita cum capul acestuia a picat la câțiva metri de trup.

În unele nopți, „peștele” le obliga pe fete să treacă prin „ruleta rusească”, ca să le vadă teroarea din ochi. Le punea să-și pună singure pistolul la tâmplă.

„De fiecare dată când aveam pistolul la tâmplă și auzeam clinchetul trăgaciului mă gândeam de ce nu s-a descărca în capul meu. De ce nu am putut avea binecuvântarea unei morți instantanee?”, a mai spus Sarah. Fetele își doreau să scape de chin și moartea li se părea o alegere rezonabilă.

Sarah a reușit să scape din acesdt calvar, iar cei care au obligat-o să se prostitueze, „peștele” care o cumpărase era un iugoslav, a fost arestat și condamnat în 1997. Ea a scris teribila poveste din anii 90, sperând că le va face pe alte fete să nu mai cadă așa ușor pradă celor care se ocupă de traficul de persoane și prostituție.

VIDEO / Tinerii vor să învețe despre trecut. „Experimentul Pitești să fie predat la școală!”