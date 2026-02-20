Un Mini Cooper a răsturnat o ambulanță în misiune, pe un drum din Germania

Un accident rutier grav a avut loc marți după-amiază, în apropiere de Seligenstadt, în landul german Hessen. O tânără de 23 de ani, aflată la volanul unui Mini Cooper, a intrat în coliziune cu o ambulanță complet echipată, care transporta o pacientă către spital.

Accidentul s-a produs în jurul orei 15:30, pe drumul regional L3121, în direcția Seligenstadt.

Conform primelor informații furnizate de autorități, ambulanța a pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, având în funcțiune semnalele luminoase și acustice, relatează publicația Blick, parte a grupului Ringier. În același timp, șoferița de 23 de ani ar fi intrat în intersecție pe culoarea verde a semaforului, moment în care s-a produs impactul violent dintre cele două vehicule.

Ambulanța, daună totală după impact

În urma coliziunii, ambulanța s-a răsturnat și a fost proiectată într-un stâlp de semafor, care, la rândul său, s-a prăbușit și a avariat un camion aflat în apropiere.

Șoferul camionului, un bărbat de 31 de ani, nu a fost rănit.

Deși impactul a fost extrem de puternic, șoferița autoturismului Mini Cooper și cei trei membri ai echipajului medical au suferit doar răni ușoare. Ambulanța a fost declarată daună totală.

Pacienta a fost preluată de o altă ambulanță

Pacienta transportată inițial de ambulanța implicată în accident a fost preluată de un alt echipaj medical și dusă în siguranță la spital.

Pe durata intervenției echipajelor de salvare și a operațiunilor de degajare, intersecția a fost complet închisă temporar circulației.

Pagubele materiale sunt estimate la aproximativ 300.000 de euro.

La începutul săptămânii, tot în Germania, un camion românesc s-a răsturnat pe autostrada A1, între Hamburg și Bremen, după ce șoferul a pierdut controlul volanului din cauza ninsorii abundente. În urma impactului, bărbatul a rămas încarcerat și a fost scos de pompieri prin parbriz.









