Camionul românesc a lovit parapetul și s-a răsturnat, în Germania

Conform publicației Hamburg Morgen Post, accidentul s-a produs în jurul orei 18.00, după ce șoferul unui TIR românesc a pierdut controlul volanului din cauza ninsorii și a viscolului puternic.

Înainte de spațiul de servicii Rastanlage Ostetal, camionul a intrat în parapetul median, s-a răsturnat pe o parte și a rămas pe carosabil.

Șoferul blocat în cabină a fost scos de pompieri prin parbriz

În urma impactului, camionagiul a rămas blocat în cabină, pompierii fiind nevoiți să spargă parbrizul pentru a-l elibera.

Din primele informații, bărbatul a fost rănit ușor, îngrijit la fața locului, apoi transportat la spital.

În urma accidentului, rezervorul de motorină al camionului a fost avariat și a trebuit golit. De asemenea, s-au scurs cantități mari de combustibil, autostrada fiind închisă complet pe sensul de mers către Hamburg.

Din primele informații, șoferul ar fi pierdut controlul volanului din cauza gheții formate pe șosea, însă poliția continuă cercetările pentru a afla cu exactitate ce a dus la producerea accidentului.

Un incident extrem de periculos a avut loc marți, 3 februarie, pe autostrada Autostrada A7, tot în Germania. Un șofer de camion în vârstă de 51 de ani, din orașul Giessen, a reușit să evite o posibilă tragedie după ce a observat la timp o defecțiune tehnică majoră la semiremorca pe care o tracta. Cu prezență de spirit, bărbatul a tras imediat camionul pe banda de urgență.

