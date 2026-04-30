Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Bohdan Vovk a fost mobilizat la începutul anului 2025. În mai anul trecut, rudele lui Bohdan au fost informate că acesta a murit pe câmpul de luptă.

Fără părinți și cu fratele său mai mic plecat la momentul respectiv, identificarea cadavrului a fost lăsată în seama verișoarei sale, Natalia.

„Când am ajuns la morgă, mi-au arătat o fotografie a trupului. Nu am putut confirma cu siguranță că era el, dar mi s-a spus că trebuie să accept această variantă”, a menționat ruda lui Bohdan.

Fără o analiză ADN pentru confirmare, corpul a fost înmormântat cu onoruri militare în cimitirul din satul natal, Humeneț.

Câteva luni mai târziu, localnicii au descoperit un videoclip difuzat de ruși, în care Bohdan apărea viu, fiind prizonier de război.

„O localnică mi-a trimis videoul în care se vedea clar că este în viață, în captivitate”, a explicat Natalia.

Autoritățile au efectuat o exhumare, iar testele ADN au confirmat că persoana înmormântată nu era Bohdan.

Ulterior, s-a stabilit identitatea reală a trupului, iar familia acestuia l-a ridicat pentru reînhumare.

În timp ce familia lui Bohdan lupta pentru clarificarea situației sale, o altă tragedie a lovit. Fratele său mai mic, Oleg, 30 de ani, a fost implicat într-un grav accident rutier pe drumul Lvov-Medenîci.

Oleg, fost militar, a fost lovit de un camion, iar șoferul a fugit de la locul faptei: „Este în stare foarte gravă, la limita dintre viață și moarte, cu un traumatism cranio-cerebral sever”.

Avocatul Vasil Mazur a confirmat că șoferul a fost identificat, dar inițial ancheta nu a găsit dovezi suficiente pentru a continua cazul penal. După intervenția procuraturii, investigația a fost redeschisă sub acuzația de „abandonarea unei persoane în pericol”.

Familia lui Bohdan Vovk speră acum că acesta va fi eliberat din captivitate, în timp ce Natalia luptă pentru dreptate în cazul lui Oleg și pentru acoperirea costurilor medicale.

